«Спартак» нанес «Сибири» десятое поражение подряд, у Мальцева и Филина дубли

У красно-белых дубли оформили Михаил Мальцев и Егор Филин, еще заброшенными шайбами отметились Нэйтан Тодд и Никита Коростелев. На счету Мальцева и Коростелева также по результативной передаче.
У гостей 2 (1+1) очка набрал Владислав Кара, по голу забили Вячеслав Лещенко и Скотт Уилсон.
«Спартак» набрал 29 очков и занимает шестое место в Западной конференции. «Сибирь» с 17 баллами замыкает турнирную таблицу «Востока». Команда потерпела десятое поражение подряд.
Хоккей, КХЛ, Неделя 11
10.11.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
Мегаспорт, 5578 зрителей
Главные тренеры
Алексей Жамнов
Вячеслав Буцаев
Вратари
Артем Загидулин
Антон Красоткин
(00:00-31:40)
Семен Кокаулин
(c 31:40)
1-й период
03:22
Нэйтан Тодд
07:28
Сергей Лукьянцев
09:04
Вячеслав Лещенко
(Дэвид Фарранс, Владислав Кара)
12:54
Нэйтан Тодд
(Александр Пашин, Кристиан Ярош)
14:26
Владимир Ткачев
18:24
Андрей Миронов
2-й период
25:46
Михаил Мальцев
(Александр Беляев, Андрей Миронов)
28:03
Скотт Уилсон
29:11
Владислав Кара
(Алексей Яковлев, Егор Аланов)
31:19
Егор Филин
(Джоуи Кин, Данил Пивчулин)
31:40
Михаил Мальцев
(Александр Беляев, Никита Коростелев)
39:10
Егор Филин
(Данил Пивчулин, Даниил Орлов)
39:37
Михаил Мальцев
3-й период
41:45
Тимур Ахияров
49:55
Джоуи Кин
59:51
Никита Коростелев
(Михаил Мальцев)
Статистика
Спартак
Сибирь
Штрафное время
10
4
Голы в большинстве
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Гамалей
(Россия, Москва)
Главный судья
Павел Овчинников
(Россия, Москва)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит