Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
11.11
Нью-Джерси
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.50
П2
3.00
Хоккей. НХЛ
11.11
Рейнджерс
:
Нэшвилл
Все коэффициенты
П1
1.85
X
4.62
П2
3.55
Хоккей. НХЛ
11.11
Эдмонтон
:
Коламбус
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.78
П2
3.24
Хоккей. НХЛ
11.11
Вегас
:
Флорида
Все коэффициенты
П1
2.18
X
4.42
П2
2.87
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо М
1
:
Шанхай Дрэгонс
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
1
:
Ак Барс
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
6
:
Сибирь
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
2
:
Северсталь
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
5
:
Сочи
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
2
:
Локомотив
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
3
:
Лада
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Авангард
0
:
СКА
1
П1
X
П2

«Спартак» нанес «Сибири» десятое поражение подряд, у Мальцева и Филина дубли

«Спартак» одержал победу над «Сибирью» в домашнем матче FONBET чемпионата КХЛ — 6:3.

Источник: РИА "Новости"

У красно-белых дубли оформили Михаил Мальцев и Егор Филин, еще заброшенными шайбами отметились Нэйтан Тодд и Никита Коростелев. На счету Мальцева и Коростелева также по результативной передаче.

У гостей 2 (1+1) очка набрал Владислав Кара, по голу забили Вячеслав Лещенко и Скотт Уилсон.

«Спартак» набрал 29 очков и занимает шестое место в Западной конференции. «Сибирь» с 17 баллами замыкает турнирную таблицу «Востока». Команда потерпела десятое поражение подряд.

Спартак
6:3
1:1, 4:2, 1:0
Сибирь
Хоккей, КХЛ, Неделя 11
10.11.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
Мегаспорт, 5578 зрителей
Главные тренеры
Алексей Жамнов
Вячеслав Буцаев
Вратари
Артем Загидулин
Антон Красоткин
(00:00-31:40)
Семен Кокаулин
(c 31:40)
1-й период
03:22
Нэйтан Тодд
07:28
Сергей Лукьянцев
09:04
Вячеслав Лещенко
(Дэвид Фарранс, Владислав Кара)
12:54
Нэйтан Тодд
(Александр Пашин, Кристиан Ярош)
14:26
Владимир Ткачев
18:24
Андрей Миронов
2-й период
25:46
Михаил Мальцев
(Александр Беляев, Андрей Миронов)
28:03
Скотт Уилсон
29:11
Владислав Кара
(Алексей Яковлев, Егор Аланов)
31:19
Егор Филин
(Джоуи Кин, Данил Пивчулин)
31:40
Михаил Мальцев
(Александр Беляев, Никита Коростелев)
39:10
Егор Филин
(Данил Пивчулин, Даниил Орлов)
39:37
Михаил Мальцев
3-й период
41:45
Тимур Ахияров
49:55
Джоуи Кин
59:51
Никита Коростелев
(Михаил Мальцев)
Статистика
Спартак
Сибирь
Штрафное время
10
4
Голы в большинстве
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Гамалей
(Россия, Москва)
Главный судья
Павел Овчинников
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит