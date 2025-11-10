Ричмонд
Дубль Яшкина помог «Ак Барсу» обыграть «Нефтехимик»

Хоккеисты «Ак Барса» нанесли поражение «Нефтехимику» в регулярном чемпионате КХЛ. Встреча, прошедшая в понедельник в Нижнекамске, завершилась со счетом 4:1 в пользу команды Анвара Гатиятулина.

Источник: РИА "Новости"

В составе «барсов» дубль оформил Дмитрий Яшкин, по одной шайбе забросили Михаил Фисенко и Григорий Денисенко. У хозяев площадки единственный гол забил Лука Профака.

13 ноября «Ак Барс» примет московское «Динамо», а «Нефтехимик» на следующий день дома сыграет с ЦСКА.

Нефтехимик
1:4
0:3, 0:1, 1:0
Ак Барс
Хоккей, КХЛ, Неделя 11
10.11.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
Нефтехим-Арена, 4791 зритель
Главные тренеры
Игорь Гришин
Анвар Гатиятулин
Вратари
Филипп Долганов
Тимур Билялов
1-й период
10:50
Михаил Фисенко
(Тимур Билялов, Алексей Марченко)
12:42
Григорий Денисенко
(Александр Хмелевский, Никита Лямкин)
16:37
Дмитрий Яшкин
(Кирилл Семенов, Александр Барабанов)
17:47
Никита Лямкин
2-й период
28:44
Матвей Надворный
35:27
Дмитрий Яшкин
(Александр Барабанов, Кирилл Семенов)
38:09
Илья Пастухов
38:09
Илья Пастухов
38:09
Никита Дыняк
3-й период
45:27
Радэль Замалтдинов
47:53
Лука Профака
(Кондрат Решетников, Матвей Надворный)
Статистика
Нефтехимик
Ак Барс
Штрафное время
9
9
Судейская бригада
Главный судья
Иван Фатеев
(Россия, Московская область)
Главный судья
Никита Шалагин
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит