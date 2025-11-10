Дубль Яшкина помог «Ак Барсу» обыграть «Нефтехимик»

Хоккеисты «Ак Барса» нанесли поражение «Нефтехимику» в регулярном чемпионате КХЛ. Встреча, прошедшая в понедельник в Нижнекамске, завершилась со счетом 4:1 в пользу команды Анвара Гатиятулина.