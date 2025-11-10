Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
11.11
Нью-Джерси
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.50
П2
3.00
Хоккей. НХЛ
11.11
Рейнджерс
:
Нэшвилл
Все коэффициенты
П1
1.85
X
4.62
П2
3.55
Хоккей. НХЛ
11.11
Эдмонтон
:
Коламбус
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.78
П2
3.24
Хоккей. НХЛ
11.11
Вегас
:
Флорида
Все коэффициенты
П1
2.18
X
4.42
П2
2.87
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо М
1
:
Шанхай Дрэгонс
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
1
:
Ак Барс
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
6
:
Сибирь
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
2
:
Северсталь
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
5
:
Сочи
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
2
:
Локомотив
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
3
:
Лада
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Авангард
0
:
СКА
1
П1
X
П2

«Шанхайские драконы» обыграли «Динамо» в матче КХЛ

«Шанхайские драконы» в гостях переиграли московское «Динамо» в матче КХЛ.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Китайские «Шанхайские драконы» в гостях переиграли московское «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча в Москве завершилась со счетом 4:1 (2:0, 1:0, 1:1) в пользу гостей. В составе победителей шайбы забросили Никита Попугаев (5-я минута), Кевин Лабанк (15), Ник Меркли (25) и Нэйт Сукезе (59). У «Динамо» отличился Марио Паталаха (50), отметившийся дебютным голом за «бело-голубых».

«Шанхайские драконы», набрав 28 очков, занимают седьмую строчку в турнирной таблице Западной конференции, где «Динамо» (31) располагается на пятом месте. Китайская команда прервала серию из трех поражений в КХЛ.

В следующем матче «Шанхайские драконы» 15 ноября сыграют в гостях с «Сочи», «Динамо» двумя днями ранее на выезде встретится с казанским «Ак Барсом».

Результаты других матчей:

  • «Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Ак Барс» (Казань) — 1:4 (0:3, 0:1, 1:0);
  • «Спартак» (Москва) — «Сибирь» (Новосибирск) — 6:3 (1:1, 4:2, 1:0);
  • «Динамо» (Минск) — «Сочи» — 5:2 (1:0, 2:1, 2:1);
  • ЦСКА (Москва) — «Северсталь» (Череповец) — 2:0 (1:0, 0:0, 1:0).

Динамо М
1:4
0:2, 0:1, 1:1
Шанхай Дрэгонс
Хоккей, КХЛ, Неделя 11
10.11.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
ВТБ Арена, 6590 зрителей
Главные тренеры
Алексей Кудашов
Жерар Галлан
Вратари
Максим Моторыгин
(00:00-24:26)
Андрей Тихомиров
Владислав Подъяпольский
(c 24:26)
1-й период
04:45
Никита Попугаев
(Райан Спунер, Уилл Райлли)
11:34
Гейдж Куинни
14:41
Кевин Лабанк
(Гейдж Куинни)
2-й период
24:26
Ник Меркли
(Борна Рендулич, Гейдж Куинни)
31:06
Уилл Райлли
35:34
Кевин Лабанк
3-й период
40:17
Остин Вагнер
49:06
Марио Паталаха
(Антон Слепышев)
58:11
Нэйт Сукезе
(Спенсер Фу)
Статистика
Динамо М
Шанхай Дрэгонс
Штрафное время
0
8
Судейская бригада
Главный судья
Дмитрий Беляев
(Россия, Москва)
Главный судья
Глеб Лазарев
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит