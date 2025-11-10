«Шанхайские драконы» обыграли «Динамо» в матче КХЛ

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Китайские «Шанхайские драконы» в гостях переиграли московское «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Москве завершилась со счетом 4:1 (2:0, 1:0, 1:1) в пользу гостей. В составе победителей шайбы забросили Никита Попугаев (5-я минута), Кевин Лабанк (15), Ник Меркли (25) и Нэйт Сукезе (59). У «Динамо» отличился Марио Паталаха (50), отметившийся дебютным голом за «бело-голубых».
«Шанхайские драконы», набрав 28 очков, занимают седьмую строчку в турнирной таблице Западной конференции, где «Динамо» (31) располагается на пятом месте. Китайская команда прервала серию из трех поражений в КХЛ.
В следующем матче «Шанхайские драконы» 15 ноября сыграют в гостях с «Сочи», «Динамо» двумя днями ранее на выезде встретится с казанским «Ак Барсом».
Результаты других матчей:
- «Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Ак Барс» (Казань) — 1:4 (0:3, 0:1, 1:0);
- «Спартак» (Москва) — «Сибирь» (Новосибирск) — 6:3 (1:1, 4:2, 1:0);
- «Динамо» (Минск) — «Сочи» — 5:2 (1:0, 2:1, 2:1);
- ЦСКА (Москва) — «Северсталь» (Череповец) — 2:0 (1:0, 0:0, 1:0).
Алексей Кудашов
Жерар Галлан
Максим Моторыгин
(00:00-24:26)
Андрей Тихомиров
Владислав Подъяпольский
(c 24:26)
04:45
Никита Попугаев
(Райан Спунер, Уилл Райлли)
11:34
Гейдж Куинни
14:41
Кевин Лабанк
(Гейдж Куинни)
24:26
Ник Меркли
(Борна Рендулич, Гейдж Куинни)
31:06
Уилл Райлли
35:34
Кевин Лабанк
40:17
Остин Вагнер
49:06
Марио Паталаха
(Антон Слепышев)
58:11
Нэйт Сукезе
(Спенсер Фу)
Главный судья
Дмитрий Беляев
(Россия, Москва)
Главный судья
Глеб Лазарев
(Россия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит