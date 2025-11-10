«Шанхайские драконы» обыграли «Динамо» в матче КХЛ

Встреча в Москве завершилась со счетом 4:1 (2:0, 1:0, 1:1) в пользу гостей. В составе победителей шайбы забросили Никита Попугаев (5-я минута), Кевин Лабанк (15), Ник Меркли (25) и Нэйт Сукезе (59). У «Динамо» отличился Марио Паталаха (50), отметившийся дебютным голом за «бело-голубых».