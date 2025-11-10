Ричмонд
Ларионов после 1:0 с «Авангардом»: «Скажу выдающиеся слова о нашей команде. Главный герой — вратарь»

Главный тренер СКА Игорь Ларионов подвел итоги выездного матча регулярного чемпионата КХЛ против «Авангарда» (1:0).

Источник: ХК СКА

«Скажу хорошие слова в адрес команды “Авангард”: хороший матч, масса моментов. Конечно, выдающиеся слова скажу о нашей команде. О том духе, о том энтузиазме, о том мужестве и, конечно, игра вратаря была просто фантастическая. Поэтому ребят с победой, болельщиков и всех, кто смотрел матч и верит в нас — всех с победой. И отмечу прекрасную атмосферу здесь. Омск всегда славился тем, что здесь любят хоккей. И приятно обыграть очень сильную команду в гостях. Так что наш коллектив с победой.

У нас три вратаря: Плешков, который пока на травме, ему 23 года, Заврагину 20 лет, Иванову — 21. Три игры через день для Заврагина были бы колоссальной нагрузкой, к тому же, у нас накануне были сложные матчи. Мы обыграли «Динамо» 2:1, выиграли у команды из «Поднебесной» — у «Шанхайских Драконов», поэтому нужна была пауза молодому парню. Можно было бы поставить его на эту игру, но это было бы наслоение. Мы обсудили все с Юрием Ключниковым — нашим тренером вратарей — и пришли к общему мнению, что сегодня сыграет Сергей Иванов. В этом плане мы всегда говорим, что в сезоне должны быть игры, когда выиграет вратарь. Когда команда может быть не в полном порядке, может быть уставшей, может быть «раненой» и так далее. Построение коллектива и заключается именно в тех сегментах, когда и вратарь может выиграть игру. Сегодня главный герой — именно вратарь, он отыграл просто фантастически", — приводятся слова Ларионова на сайте клуба.