Ларионов после 1:0 с «Авангардом»: «Скажу выдающиеся слова о нашей команде. Главный герой — вратарь»

У нас три вратаря: Плешков, который пока на травме, ему 23 года, Заврагину 20 лет, Иванову — 21. Три игры через день для Заврагина были бы колоссальной нагрузкой, к тому же, у нас накануне были сложные матчи. Мы обыграли «Динамо» 2:1, выиграли у команды из «Поднебесной» — у «Шанхайских Драконов», поэтому нужна была пауза молодому парню. Можно было бы поставить его на эту игру, но это было бы наслоение. Мы обсудили все с Юрием Ключниковым — нашим тренером вратарей — и пришли к общему мнению, что сегодня сыграет Сергей Иванов. В этом плане мы всегда говорим, что в сезоне должны быть игры, когда выиграет вратарь. Когда команда может быть не в полном порядке, может быть уставшей, может быть «раненой» и так далее. Построение коллектива и заключается именно в тех сегментах, когда и вратарь может выиграть игру. Сегодня главный герой — именно вратарь, он отыграл просто фантастически", — приводятся слова Ларионова на сайте клуба.