ЦСКА расторг контракт с канадским вратарем после его 14 матчей в КХЛ

Мартин стал игроком ЦСКА в июле, его контракт был рассчитан на два года. В текущем сезоне 30-летний голкипер провел 14 матчей, пять из которых завершились победами московской команды. В его активе два шатаута и 90,5% отраженных бросков. 5 ноября армейцы выставили канадца на драфт отказов, однако ни один клуб не забрал его, и спустя 48 часов он был отправлен в фарм-клуб «Звезда», выступающий во Всероссийской хоккейной лиге (ВХЛ).