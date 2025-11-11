ЦСКА расторг контракт с канадским вратарем после его 14 матчей в КХЛ

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. ЦСКА расторг соглашение с канадским вратарем Спенсером Мартином, сообщается на сайте Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Мартин стал игроком ЦСКА в июле, его контракт был рассчитан на два года. В текущем сезоне 30-летний голкипер провел 14 матчей, пять из которых завершились победами московской команды. В его активе два шатаута и 90,5% отраженных бросков. 5 ноября армейцы выставили канадца на драфт отказов, однако ни один клуб не забрал его, и спустя 48 часов он был отправлен в фарм-клуб «Звезда», выступающий во Всероссийской хоккейной лиге (ВХЛ).
В сезоне-2024/25 вратарь выступал в Американской хоккейной лиге (АХЛ) за фарм-клуб «Каролины Харрикейнз» «Чикаго Вулвз», где в 33 играх одержал 20 побед. В 2013 году Мартин стал чемпионом мира в составе юниорской сборной Канады. В том же году он был выбран «Колорадо Эвеланш» под общим 63-м номером на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В НХЛ канадец провел 66 матчей и одержал 24 победы, выступая за «Колорадо», «Ванкувер Кэнакс», «Коламбус Блю Джекетс» и «Каролину Харрикейнз».