«Трактор» обыграл «Амур» в матче КХЛ

«Трактор» обыграл хабаровский «Амур» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Челябинский «Трактор» обыграл хабаровский «Амур» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла в Хабаровске и завершилась победой гостей в овертайме со счетом 2:1 (1:1, 0:0, 0:0, 1:0). В составе победителей шайбы забросили Виталий Кравцов (3-я минута) и Григорий Дронов (62). У «Амура» отличился Евгений Свечников (15).

Кравцов, который проводил свой первый матч после возвращения из Национальной хоккейной лиги (НХЛ), также отдал голевую передачу на Дронова. «Трактор» 10 ноября объявил о подписании соглашения с игроком сроком до конца сезона-2027/28. Форвард является воспитанником челябинской команды.

«Трактор» (31 очко) занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Амур» (24) располагается на седьмой строчке. В следующем матче челябинский клуб в гостях сыграет с омским «Авангардом» 13 ноября, а «Амур» тремя днями позднее в дальневосточном дерби примет «Адмирал» из Владивостока.

Амур
1:2
1:1, 0:0, 0:0
ОТ
Трактор
Хоккей, КХЛ, Неделя 11
11.11.2025, 12:15 (МСК UTC+3)
Платинум-Арена, 7100 зрителей
Главные тренеры
Александр Гальченюк
Бенуа Гру
Вратари
Максим Дорожко
Крис Дригер
1-й период
02:40
10517
(Андрей Светлаков, Григорий Дронов)
09:59
Ярослав Дыбленко
14:44
Евгений Свечников
(Олег Ли, Алекс Гальченюк)
2-й период
24:15
Логан Дэй
35:17
Арсений Коромыслов
3-й период
43:52
Григорий Дронов
48:53
Никита Евсеев
53:19
Сергей Телегин
58:06
Рауль Акмальдинов
Овертайм
61:51
Григорий Дронов
Статистика
Амур
Трактор
Штрафное время
6
8
Судейская бригада
Главный судья
Александр Соин
(Россия, Москва)
Главный судья
Виктор Бирин
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит