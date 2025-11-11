«Трактор» обыграл «Амур» в матче КХЛ

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Челябинский «Трактор» обыграл хабаровский «Амур» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча прошла в Хабаровске и завершилась победой гостей в овертайме со счетом 2:1 (1:1, 0:0, 0:0, 1:0). В составе победителей шайбы забросили Виталий Кравцов (3-я минута) и Григорий Дронов (62). У «Амура» отличился Евгений Свечников (15).
Кравцов, который проводил свой первый матч после возвращения из Национальной хоккейной лиги (НХЛ), также отдал голевую передачу на Дронова. «Трактор» 10 ноября объявил о подписании соглашения с игроком сроком до конца сезона-2027/28. Форвард является воспитанником челябинской команды.
«Трактор» (31 очко) занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Амур» (24) располагается на седьмой строчке. В следующем матче челябинский клуб в гостях сыграет с омским «Авангардом» 13 ноября, а «Амур» тремя днями позднее в дальневосточном дерби примет «Адмирал» из Владивостока.
Александр Гальченюк
Бенуа Гру
Максим Дорожко
Крис Дригер
02:40
10517
(Андрей Светлаков, Григорий Дронов)
09:59
Ярослав Дыбленко
14:44
Евгений Свечников
(Олег Ли, Алекс Гальченюк)
24:15
Логан Дэй
35:17
Арсений Коромыслов
43:52
Григорий Дронов
48:53
Никита Евсеев
53:19
Сергей Телегин
58:06
Рауль Акмальдинов
61:51
Григорий Дронов
Главный судья
Александр Соин
(Россия, Москва)
Главный судья
Виктор Бирин
(Россия, Москва)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит