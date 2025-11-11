Аутсайдер КХЛ нанес «Автомобилисту» четвертое подряд поражение

Владивостокский «Адмирал» обыграл екатеринбургский «Автомобилист» со счетом 4:2 в домашнем матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ.
В составе победителей шайбы забросили Даниил Гутик (16-я минута), Никита Тертышный (47), Никита Сошников (52) и Кайл Олсон (60). У проигравших отличились Ярослав Бусыгин (51) и Максим Денежкин (57).
Чешский защитник «Адмирала» Либор Шулак сделал три голевые передачи и установил новый клубный рекорд результативности в КХЛ (128 очков). Предыдущим рекордсменом был Александр Горшков (125).
«Автомобилист» потерпел четвертое подряд поражение.
«Адмирал» набрал 20 очков в 23 матчах и занимает предпоследнее, 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Автомобилист» с 31 очком в 27 встречах расположился на четвертой строчке.
В параллельном матче хабаровский «Амур» дома в овертайме со счетом 1:2 проиграл «Трактору». Форвард челябинского клуба Виталий Кравцов забросил шайбу и сделал передачу в первом матче после четвертого возвращения из НХЛ.
Леонид Тамбиев
Николай Заварухин
Адам Хуска
Владимир Галкин
15:27
Даниил Гутик
(Павел Шэн, Либор Шулак)
25:25
Командный штраф
46:03
Никита Тертышный
(Семен Ручкин, Даниил Гутик)
50:21
Ярослав Бусыгин
(Степан Хрипунов)
51:05
Никита Сошников
(Либор Шулак, Никита Тертышный)
56:36
Максим Денежкин
(Алексей Бывальцев, Брукс Мэйсек)
59:36
Кайл Олсон
(Либор Шулак, Егор Петухов)
Главный судья
Николай Акузовский
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Максим Сидоренко
(Беларусь, Минск)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит