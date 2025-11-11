Ричмонд
Аутсайдер КХЛ нанес «Автомобилисту» четвертое подряд поражение

«Адмирал» выиграл дома со счетом 4:2, победную шайбу забросил Никита Сошников.

Источник: телеграм-канал ХК «Адмирал»

Владивостокский «Адмирал» обыграл екатеринбургский «Автомобилист» со счетом 4:2 в домашнем матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Даниил Гутик (16-я минута), Никита Тертышный (47), Никита Сошников (52) и Кайл Олсон (60). У проигравших отличились Ярослав Бусыгин (51) и Максим Денежкин (57).

Чешский защитник «Адмирала» Либор Шулак сделал три голевые передачи и установил новый клубный рекорд результативности в КХЛ (128 очков). Предыдущим рекордсменом был Александр Горшков (125).

«Автомобилист» потерпел четвертое подряд поражение.

«Адмирал» набрал 20 очков в 23 матчах и занимает предпоследнее, 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Автомобилист» с 31 очком в 27 встречах расположился на четвертой строчке.

В параллельном матче хабаровский «Амур» дома в овертайме со счетом 1:2 проиграл «Трактору». Форвард челябинского клуба Виталий Кравцов забросил шайбу и сделал передачу в первом матче после четвертого возвращения из НХЛ.

Адмирал
4:2
1:0, 0:0, 3:2
Автомобилист
Хоккей, КХЛ, Неделя 11
11.11.2025, 12:30 (МСК UTC+3)
Фетисов Арена, 5255 зрителей
Главные тренеры
Леонид Тамбиев
Николай Заварухин
Вратари
Адам Хуска
Владимир Галкин
1-й период
15:27
Даниил Гутик
(Павел Шэн, Либор Шулак)
2-й период
25:25
Командный штраф
3-й период
46:03
Никита Тертышный
(Семен Ручкин, Даниил Гутик)
50:21
Ярослав Бусыгин
(Степан Хрипунов)
51:05
Никита Сошников
(Либор Шулак, Никита Тертышный)
56:36
Максим Денежкин
(Алексей Бывальцев, Брукс Мэйсек)
59:36
Кайл Олсон
(Либор Шулак, Егор Петухов)
Статистика
Адмирал
Автомобилист
Штрафное время
2
0
Голы в большинстве
2
0
Голы в меньшинстве
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Николай Акузовский
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Максим Сидоренко
(Беларусь, Минск)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит