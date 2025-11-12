Ричмонд
Лидер КХЛ вернул в состав отстраненного из-за плохой формы чемпиона НХЛ

Евгений Кузнецов не играл в КХЛ с 29 октября. Тренер «Металлурга» Разин объяснил, что форварду нужно тренироваться, потому что он находится в плохой физической форме. В среду «Металлург» примет «Ладу».

Источник: РБК Спорт

Обладатель Кубка Стэнли Евгений Кузнецов впервые с 29 октября вошел в состав магнитогорского «Металлурга» на матч чемпионата «Фонбет» — КХЛ, сообщила пресс-служба команды.

Кузнецов, пропустивший четыре матча, будет играть в центре четвертого звена в домашней встрече с тольяттинской «Ладой».

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин 3 ноября говорил, что Кузнецов находится «в очень плохой физической форме, что выливается в кучу потерь, в кучу проигранных единоборств».

Всего на счету форварда в этом сезоне восемь матчей, в которых он сделал пять передач. Он стал игроком «Металлурга» в начале октября.

«Металлург» лидирует в чемпионате КХЛ.

Кузнецов является обладателем Кубка Стэнли 2018 года с «Вашингтоном» и двукратным чемпионом мира (2012, 2014 годы) в составе сборной России.

