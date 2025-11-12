Ричмонд
«Салават Юлаев» прервал серию СКА из трех побед в КХЛ

Встреча завершилась со счетом 2:1.

Источник: Официальная страница ХК "Салават Юлаев" в VK

УФА, 12 ноября. /ТАСС/. Уфимский «Салават Юлаев» со счетом 2:1 обыграл петербургский СКА в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Уфе в присутствии 7 267 зрителей.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Дин Стюарт (17-я минута) и Ильдан Газимов (32). У проигравших отличился Рокко Гримальди (7).

Первую голевую передачу в составе СКА сделал нападающий Пьеррик Дюбе. Он провел вторую встречу за команду из Санкт-Петербурга, в которую был обменян из челябинского «Трактора».

СКА прервал серию из трех побед. Команда из Санкт-Петербурга набрала 26 очков после 25 матчей и занимает 9-е место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. «Салават Юлаев» с 22 очками в 25 играх располагается на 8-й строчке в Восточной конференции.

В следующем матче СКА 16 ноября примет магнитогорский «Металлург». «Салават Юлаев» 17 ноября на выезде сыграет с ярославским «Локомотивом».

Салават Юлаев
2:1
1:1, 1:0, 0:0
СКА
Хоккей, КХЛ, Неделя 11
12.11.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
Уфа-Арена, 7267 зрителей
Главные тренеры
Виктор Козлов
Игорь Ларионов
Вратари
Семен Вязовой
Егор Заврагин
(00:00-58:53)
1-й период
05:55
Григорий Панин
06:37
Рокко Гримальди
(Тревор Мерфи, Пьеррик Дюбе)
16:45
Дин Стюарт
(Джек Родуолд, Девин Броссо)
2-й период
20:00
Шелдон Ремпал
27:59
Никита Дишковский
31:02
Ильдан Газимов
(Артем Набиев, Евгений Сорокин)
Статистика
Салават Юлаев
СКА
Штрафное время
4
2
Голы в большинстве
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Гамалей
(Россия, Москва)
Главный судья
Павел Овчинников
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит