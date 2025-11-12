«Салават Юлаев» прервал серию СКА из трех побед в КХЛ

СКА прервал серию из трех побед. Команда из Санкт-Петербурга набрала 26 очков после 25 матчей и занимает 9-е место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. «Салават Юлаев» с 22 очками в 25 играх располагается на 8-й строчке в Восточной конференции.