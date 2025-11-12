«Салават Юлаев» прервал серию СКА из трех побед в КХЛ

УФА, 12 ноября. /ТАСС/. Уфимский «Салават Юлаев» со счетом 2:1 обыграл петербургский СКА в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Уфе в присутствии 7 267 зрителей.
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Дин Стюарт (17-я минута) и Ильдан Газимов (32). У проигравших отличился Рокко Гримальди (7).
Первую голевую передачу в составе СКА сделал нападающий Пьеррик Дюбе. Он провел вторую встречу за команду из Санкт-Петербурга, в которую был обменян из челябинского «Трактора».
СКА прервал серию из трех побед. Команда из Санкт-Петербурга набрала 26 очков после 25 матчей и занимает 9-е место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. «Салават Юлаев» с 22 очками в 25 играх располагается на 8-й строчке в Восточной конференции.
В следующем матче СКА 16 ноября примет магнитогорский «Металлург». «Салават Юлаев» 17 ноября на выезде сыграет с ярославским «Локомотивом».
Виктор Козлов
Игорь Ларионов
Семен Вязовой
Егор Заврагин
(00:00-58:53)
05:55
Григорий Панин
06:37
Рокко Гримальди
(Тревор Мерфи, Пьеррик Дюбе)
16:45
Дин Стюарт
(Джек Родуолд, Девин Броссо)
20:00
Шелдон Ремпал
27:59
Никита Дишковский
31:02
Ильдан Газимов
(Артем Набиев, Евгений Сорокин)
Главный судья
Евгений Гамалей
(Россия, Москва)
Главный судья
Павел Овчинников
(Россия, Москва)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит