Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
2-й период
Спартак
2
:
Локомотив
1
Все коэффициенты
П1
2.07
X
4.10
П2
3.50
Хоккей. КХЛ
2-й период
Динамо Мн
2
:
Сибирь
0
Все коэффициенты
П1
1.09
X
11.50
П2
33.00
Хоккей. КХЛ
2-й период
Торпедо
0
:
Сочи
2
Все коэффициенты
П1
4.75
X
4.10
П2
1.74
Хоккей. НХЛ
13.11
Тампа-Бэй
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
2.13
X
4.42
П2
2.91
Хоккей. НХЛ
13.11
Филадельфия
:
Эдмонтон
Все коэффициенты
П1
2.82
X
4.35
П2
2.17
Хоккей. НХЛ
13.11
Юта
:
Баффало
Все коэффициенты
П1
1.83
X
4.81
П2
3.57
Хоккей. НХЛ
13.11
Чикаго
:
Нью-Джерси
Все коэффициенты
П1
3.08
X
4.53
П2
2.03
Хоккей. КХЛ
завершен
Металлург Мг
6
:
Лада
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
2
:
СКА
1
П1
X
П2

«Металлург» добыл пятую победу подряд, обыграв «Ладу» в матче с десятью голами

Сегодня, 12 ноября, в Магнитогорске состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местный «Металлург» обыграл тольяттинскую «Ладу» (6:4).

Источник: Светлана Садыкова, photo.khl.ru

Первый период завершился со счетом 2:2. На быстрые голы Валерия Орехова (2-я минута) и Владимира Ткачева (4) гости ответили дублем за авторством Андрея Чивилева (11, 15).

Вторая двадцатиминутка закончилась в пользу «Лады», за которую отличились Антон Бурдасов (34) и Евгений Грошев (39). В составе «Магнитки» шайбу забросил Даниил Вовченко (40).

В третьем периоде хозяева еще трижды поразили ворота тольяттинцев — голами отметились Робин Пресс (41), Ткачев (46), оформивший дубль, и Роман Канцеров (60).

«Металлург» одержал пятую победу кряду и с 42 баллами после 26 игр возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции. «Лада» с 19 очками в 26 матчах находится на 10-й строчке Запада.

Металлург Мг
6:4
2:2, 1:2, 3:0
Лада
Хоккей, КХЛ, Неделя 11
12.11.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
Арена-Металлург
Главные тренеры
Андрей Разин
Павел Десятков
Вратари
Илья Набоков
(00:00-33:51)
Иван Бочаров
(00:00-58:38)
Александр Смолин
(c 33:51)
Иван Бочаров
(c 59:38)
1-й период
01:20
Валерий Орехов
(Сергей Толчинский, Дерек Барак)
03:15
Владимир Ткачев
(Роман Канцеров, Робин Пресс)
10:08
Андрей Чивилев
(Кирилл Жуков, Дмитрий Кугрышев)
14:02
Андрей Чивилев
2-й период
33:24
Александр Сиряцкий
33:51
Антон Бурдасов
(Мак Холлоуэлл, Райли Савчук)
34:59
Роман Канцеров
38:09
Кирилл Жуков
38:48
Евгений Грошев
(Никита Сетдиков)
39:15
Даниил Вовченко
(Робин Пресс, Никита Михайлис)
3-й период
40:34
Робин Пресс
(Руслан Исхаков)
44:35
Андрей Обидин
45:40
Владимир Ткачев
(Егор Яковлев, Евгений Кузнецов)
59:38
Роман Канцеров
(Владимир Ткачев)
Статистика
Металлург Мг
Лада
Штрафное время
4
7
Голы в большинстве
3
1
Голы в меньшинстве
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Ромасько
(Россия, Тверь)
Главный судья
Антон Лаврентьев
(Россия, Казань)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит