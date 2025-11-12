«Металлург» добыл пятую победу подряд, обыграв «Ладу» в матче с десятью голами

Первый период завершился со счетом 2:2. На быстрые голы Валерия Орехова (2-я минута) и Владимира Ткачева (4) гости ответили дублем за авторством Андрея Чивилева (11, 15).
Вторая двадцатиминутка закончилась в пользу «Лады», за которую отличились Антон Бурдасов (34) и Евгений Грошев (39). В составе «Магнитки» шайбу забросил Даниил Вовченко (40).
В третьем периоде хозяева еще трижды поразили ворота тольяттинцев — голами отметились Робин Пресс (41), Ткачев (46), оформивший дубль, и Роман Канцеров (60).
«Металлург» одержал пятую победу кряду и с 42 баллами после 26 игр возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции. «Лада» с 19 очками в 26 матчах находится на 10-й строчке Запада.
Андрей Разин
Павел Десятков
Илья Набоков
(00:00-33:51)
Иван Бочаров
(00:00-58:38)
Александр Смолин
(c 33:51)
Иван Бочаров
(c 59:38)
01:20
Валерий Орехов
(Сергей Толчинский, Дерек Барак)
03:15
Владимир Ткачев
(Роман Канцеров, Робин Пресс)
10:08
Андрей Чивилев
(Кирилл Жуков, Дмитрий Кугрышев)
14:02
Андрей Чивилев
33:24
Александр Сиряцкий
33:51
Антон Бурдасов
(Мак Холлоуэлл, Райли Савчук)
34:59
Роман Канцеров
38:09
Кирилл Жуков
38:48
Евгений Грошев
(Никита Сетдиков)
39:15
Даниил Вовченко
(Робин Пресс, Никита Михайлис)
40:34
Робин Пресс
(Руслан Исхаков)
44:35
Андрей Обидин
45:40
Владимир Ткачев
(Егор Яковлев, Евгений Кузнецов)
59:38
Роман Канцеров
(Владимир Ткачев)
Главный судья
Евгений Ромасько
(Россия, Тверь)
Главный судья
Антон Лаврентьев
(Россия, Казань)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит