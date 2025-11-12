«Торпедо» одержало волевую победу над «Сочи»

Встреча завершилась со счетом 5:3 в пользу «Торпедо».
На 11-й минуте первого периода счет в матче открыл Федор Аврамов. На 19-й минуте периода Илья Николаев забил второй гол за «Сочи».
На второй минуте третьего периода Максим Летунов отыграл одну шайбу за «Торпедо». Через минуту Шейн Принс сравнял. На пятой минуте периода Владислав Фирстов вывел «Торпедо» вперед. На шестой минуте периода Богдан Конюшков сделал счет 4:2. На 13-й минуте периода Сергей Попов отыграл одну шайбу за «Сочи». На 16-й минуте Алексей Кручинин установил окончательный счет — 5:3.
Хоккей, КХЛ, Неделя 11
12.11.2025, 19:00 (МСК UTC+3)
КРК Нагорный, 5500 зрителей
Главные тренеры
Алексей Исаков
Дмитрий Михайлов
Вратари
Иван Кульбаков
Илья Самсонов
(00:00-40:00)
Максим Третьяк
(c 40:00)
1-й период
06:05
Роман Максимов
10:52
Федор Аврамов
(Ноэль Хофенмайер, Дмитрий Уткин)
11:14
Владислав Фирстов
11:14
Рафаэль Бикмуллин
18:23
Илья Николаев
2-й период
37:47
Кэмерон Ли
39:53
Антон Малышев
3-й период
41:25
Максим Летунов
(Бобби Нарделла, Егор Виноградов)
42:38
Шейн Принс
(Егор Соколов, Алексей Кручинин)
44:18
Владислав Фирстов
(Бобби Нарделла, Егор Виноградов)
45:05
Богдан Конюшков
(Алексей Кручинин, Егор Соколов)
45:46
Никита Шавин
52:43
Сергей Попов
(Артур Тянулин)
55:36
Алексей Кручинин
(Егор Соколов, Даниил Журавлев)
Статистика
Торпедо
Сочи
Штрафное время
4
11
Игра в большинстве
6
1
Голы в большинстве
3
0
Судейская бригада
Главный судья
Юрий Оскирко
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Евгений Кочетов
(Россия, Санкт-Петербург)
