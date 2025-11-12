«Торпедо» одержало волевую победу над «Сочи»

На второй минуте третьего периода Максим Летунов отыграл одну шайбу за «Торпедо». Через минуту Шейн Принс сравнял. На пятой минуте периода Владислав Фирстов вывел «Торпедо» вперед. На шестой минуте периода Богдан Конюшков сделал счет 4:2. На 13-й минуте периода Сергей Попов отыграл одну шайбу за «Сочи». На 16-й минуте Алексей Кручинин установил окончательный счет — 5:3.