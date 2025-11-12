Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
03:00
Тампа-Бэй
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.36
П2
2.86
Хоккей. НХЛ
03:30
Филадельфия
:
Эдмонтон
Все коэффициенты
П1
2.80
X
4.38
П2
2.20
Хоккей. НХЛ
05:00
Юта
:
Баффало
Все коэффициенты
П1
1.80
X
4.82
П2
3.64
Хоккей. НХЛ
05:30
Чикаго
:
Нью-Джерси
Все коэффициенты
П1
3.03
X
4.50
П2
2.05
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
3
:
Локомотив
6
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
7
:
Сибирь
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
5
:
Сочи
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Металлург Мг
6
:
Лада
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
2
:
СКА
1
П1
X
П2

«Локомотив» обыграл «Спартак» в матче КХЛ

Встреча завершилась со счетом 6:3.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Ярославский «Локомотив» со счетом 6:3 на выезде победил московский «Спартак» в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на арене «Мегаспорт» в присутствии 8 033 зрителей.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Павел Красковский (11-я минута), Мартин Гернат (25, 57), Максим Шалунов (26), Никита Кирьянов (42) и Егор Сурин (60). У проигравших отличились Лукас Локхарт (8), Данил Пивчулин (18) и Андрей Миронов (28).

Первый матч в сезоне пропустил 39-летний нападающий «Локомотива» Александр Радулов. Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов не вышел на первые семь минут второго периода и отсутствовал на лавке в третьей 20-минутке.

«Локомотив» после 26 матчей набрал 38 очков и лидирует в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. «Спартак» с 29 очками в 25 играх располагается на 6-й строчке в Западной конференции.

В следующем матче «Локомотив» 15 ноября примет астанинский «Барыс». «Спартак» 14 ноября дома сыграет с череповецкой «Северсталью».

Спартак
3:6
2:1, 1:2, 0:3
Локомотив
Хоккей, КХЛ, Неделя 11
12.11.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
Мегаспорт, 8033 зрителя
Главные тренеры
Алексей Жамнов
Боб Хартли
Вратари
Дмитрий Николаев
(00:00-58:39)
Даниил Исаев
Дмитрий Николаев
(c 59:31)
1-й период
03:55
Мартин Гернат
07:53
Лукас Локхарт
(Иван Рябов)
10:59
Павел Красковский
(Мартин Гернат, Денис Алексеев)
14:52
Александр Полунин
15:05
Мартин Гернат
17:22
Данил Пивчулин
(Никита Коростелев, Александр Беляев)
19:52
Лукас Локхарт
2-й период
24:15
Мартин Гернат
(Артур Каюмов, Максим Березкин)
25:43
Максим Шалунов
(Александр Елесин, Алексей Береглазов)
26:30
Мартин Гернат
26:48
Джоуи Кин
27:21
Андрей Миронов
(Кристиан Ярош, Михаил Мальцев)
33:57
Командный штраф
3-й период
40:00
Кристиан Ярош
40:00
Александр Елесин
41:26
Никита Кирьянов
(Байрон Фрэз, Степан Никулин)
50:00
Байрон Фрэз
56:52
Мартин Гернат
(Павел Красковский)
59:31
Егор Сурин
(Никита Кирьянов)
Статистика
Спартак
Локомотив
Штрафное время
11
21
Игра в большинстве
6
3
Голы в большинстве
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Беляев
(Россия, Воскресенск)
Главный судья
Александр Дударов
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит