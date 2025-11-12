«Локомотив» обыграл «Спартак» в матче КХЛ

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Ярославский «Локомотив» со счетом 6:3 на выезде победил московский «Спартак» в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на арене «Мегаспорт» в присутствии 8 033 зрителей.
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Павел Красковский (11-я минута), Мартин Гернат (25, 57), Максим Шалунов (26), Никита Кирьянов (42) и Егор Сурин (60). У проигравших отличились Лукас Локхарт (8), Данил Пивчулин (18) и Андрей Миронов (28).
Первый матч в сезоне пропустил 39-летний нападающий «Локомотива» Александр Радулов. Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов не вышел на первые семь минут второго периода и отсутствовал на лавке в третьей 20-минутке.
«Локомотив» после 26 матчей набрал 38 очков и лидирует в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. «Спартак» с 29 очками в 25 играх располагается на 6-й строчке в Западной конференции.
В следующем матче «Локомотив» 15 ноября примет астанинский «Барыс». «Спартак» 14 ноября дома сыграет с череповецкой «Северсталью».
Алексей Жамнов
Боб Хартли
Дмитрий Николаев
(00:00-58:39)
Даниил Исаев
Дмитрий Николаев
(c 59:31)
03:55
Мартин Гернат
07:53
Лукас Локхарт
(Иван Рябов)
10:59
Павел Красковский
(Мартин Гернат, Денис Алексеев)
14:52
Александр Полунин
15:05
Мартин Гернат
17:22
Данил Пивчулин
(Никита Коростелев, Александр Беляев)
19:52
Лукас Локхарт
24:15
Мартин Гернат
(Артур Каюмов, Максим Березкин)
25:43
Максим Шалунов
(Александр Елесин, Алексей Береглазов)
26:30
Мартин Гернат
26:48
Джоуи Кин
27:21
Андрей Миронов
(Кристиан Ярош, Михаил Мальцев)
33:57
Командный штраф
40:00
Кристиан Ярош
40:00
Александр Елесин
41:26
Никита Кирьянов
(Байрон Фрэз, Степан Никулин)
50:00
Байрон Фрэз
56:52
Мартин Гернат
(Павел Красковский)
59:31
Егор Сурин
(Никита Кирьянов)
Главный судья
Сергей Беляев
(Россия, Воскресенск)
Главный судья
Александр Дударов
(Россия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит