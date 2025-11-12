Минские динамовцы разгромили «Сибирь», Усов и Бориков оформили дубли

Во втором периоде минчане усилиями белорусских хоккеистов довели разрыв в счете до разгромного — точные броски нанесли Егор Бориков и Вадим Мороз, дубль оформил Усов. В шести последних матчах Илья набрал семь очков. В заключительной трети хозяева не остановились: Бориков забросил снова, также отличился Виталий Пинчук. Финальный счет — 7:0.