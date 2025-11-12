Минские динамовцы разгромили «Сибирь», Усов и Бориков оформили дубли

В восьмом подряд матче на родном льду «зубры» принимали аутсайдера Восточной конференции «Сибирь», которая приехала в Минск после десяти поражений подряд. Хозяева вышли вперед уже на третьей минуте встречи — очередную шайбу забросил лучший бомбардир клуба Сэм Энас. Незадолго до ухода на перерыв преимущество «Динамо» удвоил Илья Усов.
Во втором периоде минчане усилиями белорусских хоккеистов довели разрыв в счете до разгромного — точные броски нанесли Егор Бориков и Вадим Мороз, дубль оформил Усов. В шести последних матчах Илья набрал семь очков. В заключительной трети хозяева не остановились: Бориков забросил снова, также отличился Виталий Пинчук. Финальный счет — 7:0.
В домашней серии столичный клуб набрал 14 очков из 16 возможных. Динамо осталось на третьем месте в таблице Запада, имея 35 баллов. Далее подопечных Дмитрия Квартальнова ожидает гостевое турне по маршруту Казань — Череповец. 16 ноября минчане сыграют с «Ак Барсом», 18 ноября встретятся с «Северсталью».
Дмитрий Квартальнов
Вячеслав Буцаев
Закари Фукале
Антон Красоткин
(00:00-40:00)
Семен Кокаулин
(c 40:00)
02:57
Сэм Энас
(Тай Смит, Виталий Пинчук)
05:47
Роберт Хэмилтон
18:52
Илья Усов
(Станислав Галиев, Николас Мелош)
23:50
Егор Бориков
(Никита Пышкайло)
24:39
Илья Усов
(Вадим Мороз)
31:38
Илья Усов
37:04
Вадим Мороз
(Джош Брук, Станислав Галиев)
38:53
Никита Пышкайло
43:49
Михаил Орлов
49:19
Александр Лукин
51:26
Виталий Пинчук
(Сэм Энас, Роберт Хэмилтон)
52:48
Егор Бориков
(Даниил Липский, Брэйди Лайл)
56:57
Александр Лукин
Главный судья
Сергей Морозов
(Россия, Московская область)
Главный судья
Алексей Светилов
(Россия, Москва)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит