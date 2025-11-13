Ричмонд
Квартальнов — о разгроме «Сибири»: «Второй период был ключевым. Организовали хорошие голы»

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов высказался о победе своей команды над «Сибирью» в матче КХЛ.

Источник: Ильнар Тухбатов, photo.khl.ru

— В атаке сыграли здорово. Особенно во втором периоде, в котором забросили четыре шайбы. Это помогло. И Зак Фукале выручал. Все-таки были контратаки. Непростая игра для него. Он помог. Добились победы.

— Какой момент матча стал переломным, когда все поняли, что догнать «Динамо» уже невозможно?

— Мы так не смотрим, когда нас можно догнать. Надо играть целостно, играть, как договаривались. Второй период был ключевым. Организовали хорошие голы.

— Какой гол с тренерской скамейки были наиболее красивым?

— Любая шайба, которая пересекла линию ворот, считается не берущейся. Любой такой момент ценен и самый лучший, — приводит слова тренера официальный сайт белорусского клуба.

Динамо Мн
7:0
2:0, 3:0, 2:0
Сибирь
Хоккей, КХЛ, Неделя 11
12.11.2025, 19:10 (МСК UTC+3)
Минск-Арена, 15086 зрителей
Главные тренеры
Дмитрий Квартальнов
Вячеслав Буцаев
Вратари
Закари Фукале
Антон Красоткин
(00:00-40:00)
Семен Кокаулин
(c 40:00)
1-й период
02:57
Сэм Энас
(Тай Смит, Виталий Пинчук)
05:47
Роберт Хэмилтон
18:52
Илья Усов
(Станислав Галиев, Николас Мелош)
2-й период
23:50
Егор Бориков
(Никита Пышкайло)
24:39
Илья Усов
(Вадим Мороз)
31:38
Илья Усов
37:04
Вадим Мороз
(Джош Брук, Станислав Галиев)
38:53
Никита Пышкайло
3-й период
43:49
Михаил Орлов
49:19
Александр Лукин
51:26
Виталий Пинчук
(Сэм Энас, Роберт Хэмилтон)
52:48
Егор Бориков
(Даниил Липский, Брэйди Лайл)
56:57
Александр Лукин
Статистика
Динамо Мн
Сибирь
Штрафное время
6
6
Игра в большинстве
3
3
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Морозов
(Россия, Московская область)
Главный судья
Алексей Светилов
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит