Квартальнов — о разгроме «Сибири»: «Второй период был ключевым. Организовали хорошие голы»

— В атаке сыграли здорово. Особенно во втором периоде, в котором забросили четыре шайбы. Это помогло. И Зак Фукале выручал. Все-таки были контратаки. Непростая игра для него. Он помог. Добились победы.
— Какой момент матча стал переломным, когда все поняли, что догнать «Динамо» уже невозможно?
— Мы так не смотрим, когда нас можно догнать. Надо играть целостно, играть, как договаривались. Второй период был ключевым. Организовали хорошие голы.
— Какой гол с тренерской скамейки были наиболее красивым?
— Любая шайба, которая пересекла линию ворот, считается не берущейся. Любой такой момент ценен и самый лучший, — приводит слова тренера официальный сайт белорусского клуба.
Дмитрий Квартальнов
Вячеслав Буцаев
Закари Фукале
Антон Красоткин
(00:00-40:00)
Семен Кокаулин
(c 40:00)
02:57
Сэм Энас
(Тай Смит, Виталий Пинчук)
05:47
Роберт Хэмилтон
18:52
Илья Усов
(Станислав Галиев, Николас Мелош)
23:50
Егор Бориков
(Никита Пышкайло)
24:39
Илья Усов
(Вадим Мороз)
31:38
Илья Усов
37:04
Вадим Мороз
(Джош Брук, Станислав Галиев)
38:53
Никита Пышкайло
43:49
Михаил Орлов
49:19
Александр Лукин
51:26
Виталий Пинчук
(Сэм Энас, Роберт Хэмилтон)
52:48
Егор Бориков
(Даниил Липский, Брэйди Лайл)
56:57
Александр Лукин
Главный судья
Сергей Морозов
(Россия, Московская область)
Главный судья
Алексей Светилов
(Россия, Москва)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит