Отбывший отстранение за кокаин Морозов вошел в пул тестирования РУСАДА

В пул тестирования также вошли по два игрока из «Лады» (Иван Бочаров и Артем Земченок), СКА (Николай Голдобин и Никита Зайцев), «Автомобилиста» (Анатолий Голышев и Данил Романцев), московского «Динамо» (Никита Гусев и Антон Слепышев), «Металлурга» (Илья Набоков и Егор Яковлев) и «Локомотива» (Александр Радулов и Андрей Сергеев).