Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
:
Трактор
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.36
П2
3.41
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
:
Динамо М
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.30
П2
2.65
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Чикаго
3
:
Нью-Джерси
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Юта
5
:
Баффало
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Филадельфия
1
:
Эдмонтон
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
3
:
Рейнджерс
7
П1
X
П2

КХЛ представила новый формат проведения Матча звезд

Изменился принцип формирования команд.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) представила новый принцип формирования команд, которые примут участие в Матче звезд. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

Игроки будут разбиты на четыре команды, которые сыграют мини-турнир в формате «4 на 4». В каждом матче зрители увидят два периода по 10 минут игрового времени, количество хоккеистов в заявках увеличится до 14.

«Одно из главных новшеств предстоящего Фонбет — Матча pвезд — принцип формирования команд, — сказал президент КХЛ Алексей Морозов. — Это интересная идея, над которой мы работали: новый формат должен повысить зрелищность и конкуренцию между участниками звездного уик-энда. Мы специально отошли от привычной географии дивизионов».

Командой-хозяином станет KHL Ural Stars — сборная, составленная из игроков екатеринбургского «Автомобилиста», челябинского «Трактора», магнитогорского «Металлурга» и уфимского «Салавата Юлаева». Их соперниками будут KHL World Stars, KHL RUS Stars и KHL U23 Stars — игроков для этих сборных выберут из 18 оставшихся клубов лиги. В первую войдут легионеры, выступающие в КХЛ, а также белорусские и казахстанские хоккеисты. Ранее в Матче звезд играли сборные дивизионов лиги.

Неделя звезд Фонбет-КХЛ пройдет на «УГМК-Арене» в Екатеринбурге. Она включает в себя Кубок вызова Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) и Матч звезд КХЛ. Кубок Вызова состоится 6 февраля, Матч звезд — 7—8 февраля.