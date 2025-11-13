КХЛ представила новый формат проведения Матча звезд

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) представила новый принцип формирования команд, которые примут участие в Матче звезд. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.
Игроки будут разбиты на четыре команды, которые сыграют мини-турнир в формате «4 на 4». В каждом матче зрители увидят два периода по 10 минут игрового времени, количество хоккеистов в заявках увеличится до 14.
«Одно из главных новшеств предстоящего Фонбет — Матча pвезд — принцип формирования команд, — сказал президент КХЛ Алексей Морозов. — Это интересная идея, над которой мы работали: новый формат должен повысить зрелищность и конкуренцию между участниками звездного уик-энда. Мы специально отошли от привычной географии дивизионов».
Командой-хозяином станет KHL Ural Stars — сборная, составленная из игроков екатеринбургского «Автомобилиста», челябинского «Трактора», магнитогорского «Металлурга» и уфимского «Салавата Юлаева». Их соперниками будут KHL World Stars, KHL RUS Stars и KHL U23 Stars — игроков для этих сборных выберут из 18 оставшихся клубов лиги. В первую войдут легионеры, выступающие в КХЛ, а также белорусские и казахстанские хоккеисты. Ранее в Матче звезд играли сборные дивизионов лиги.
Неделя звезд Фонбет-КХЛ пройдет на «УГМК-Арене» в Екатеринбурге. Она включает в себя Кубок вызова Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) и Матч звезд КХЛ. Кубок Вызова состоится 6 февраля, Матч звезд —