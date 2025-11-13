КХЛ представила новый формат проведения Матча звезд

Командой-хозяином станет KHL Ural Stars — сборная, составленная из игроков екатеринбургского «Автомобилиста», челябинского «Трактора», магнитогорского «Металлурга» и уфимского «Салавата Юлаева». Их соперниками будут KHL World Stars, KHL RUS Stars и KHL U23 Stars — игроков для этих сборных выберут из 18 оставшихся клубов лиги. В первую войдут легионеры, выступающие в КХЛ, а также белорусские и казахстанские хоккеисты. Ранее в Матче звезд играли сборные дивизионов лиги.