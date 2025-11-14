«Спартак» второй раз в сезоне КХЛ проиграл «Северстали»

Московский «Спартак» проиграл череповецкой «Северстали» со счетом 3:4 в домашнем матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ.
В составе хозяев шайбы забросили Иван Морозов (8-я минута), Адам Ружичка (18) и Данил Пивчулин (48). У гостей отличились Иоаннис Калдис (14), Данил Аймурзин (23), Михаил Ильин (26) и Никита Камалов (42).
Морозов провел первый матч после отбытия дисквалификации за употребление кокаина.
Ранее в этом сезоне «Северсталь» обыгрывала «Спартак» со счетом 2:1.
«Спартак» набрал 29 очков в 26 матчах и занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции. «Северсталь» с 34 очками расположилась на четвертой строчке.
В параллельном матче нижнекамский «Нефтехимик» дома обыграл московский ЦСКА со счетом 3:2.
Алексей Жамнов
Андрей Козырев
Евгений Волохин
(00:00-59:50)
Константин Шостак
03:54
Иван Подшивалов
07:15
Иван Морозов
(Павел Порядин)
13:14
Янни Калдис
(Данил Веряев)
15:20
Томас Грегуар
17:00
Адам Ружичка
(Джоуи Кин, Нэйтан Тодд)
17:30
Джоуи Кин
22:32
Данил Аймурзин
(Тимофей Давыдов, Николай Чебыкин)
25:22
Михаил Ильин
(Николай Чебыкин, Тимур Каримов)
29:16
Михаил Ильин
31:50
Тимур Каримов
41:13
Никита Камалов
(Илья Квочко, Илья Иванцов)
47:10
Александр Скоренов
47:16
Данил Пивчулин
(Павел Порядин, Даниил Орлов)
51:55
Андрей Миронов
Главный судья
Александр Соин
(Россия, Москва)
Главный судья
Иван Фатеев
(Россия, Московская область)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит