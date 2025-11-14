Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
15.11
Каролина
:
Ванкувер
Все коэффициенты
П1
1.63
X
4.82
П2
4.98
Хоккей. НХЛ
15.11
Сент-Луис
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.37
П2
2.90
Хоккей. НХЛ
15.11
Юта
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
1.80
X
4.89
П2
3.72
Хоккей. КХЛ
15.11
Сибирь
:
Динамо М
Все коэффициенты
П1
4.80
X
4.93
П2
1.60
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
3
:
Северсталь
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
3
:
ЦСКА
2
П1
X
П2

«Спартак» второй раз в сезоне КХЛ проиграл «Северстали»

Встреча завершилась со счетом 3:4.

Источник: ТАСС

Московский «Спартак» проиграл череповецкой «Северстали» со счетом 3:4 в домашнем матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ.

В составе хозяев шайбы забросили Иван Морозов (8-я минута), Адам Ружичка (18) и Данил Пивчулин (48). У гостей отличились Иоаннис Калдис (14), Данил Аймурзин (23), Михаил Ильин (26) и Никита Камалов (42).

Морозов провел первый матч после отбытия дисквалификации за употребление кокаина.

Ранее в этом сезоне «Северсталь» обыгрывала «Спартак» со счетом 2:1.

«Спартак» набрал 29 очков в 26 матчах и занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции. «Северсталь» с 34 очками расположилась на четвертой строчке.

В параллельном матче нижнекамский «Нефтехимик» дома обыграл московский ЦСКА со счетом 3:2.

Спартак
3:4
2:1, 0:2, 1:1
Северсталь
Хоккей, КХЛ, Неделя 11
14.11.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
Мегаспорт
Главные тренеры
Алексей Жамнов
Андрей Козырев
Вратари
Евгений Волохин
(00:00-59:50)
Константин Шостак
1-й период
03:54
Иван Подшивалов
07:15
Иван Морозов
(Павел Порядин)
13:14
Янни Калдис
(Данил Веряев)
15:20
Томас Грегуар
17:00
Адам Ружичка
(Джоуи Кин, Нэйтан Тодд)
17:30
Джоуи Кин
2-й период
22:32
Данил Аймурзин
(Тимофей Давыдов, Николай Чебыкин)
25:22
Михаил Ильин
(Николай Чебыкин, Тимур Каримов)
29:16
Михаил Ильин
31:50
Тимур Каримов
3-й период
41:13
Никита Камалов
(Илья Квочко, Илья Иванцов)
47:10
Александр Скоренов
47:16
Данил Пивчулин
(Павел Порядин, Даниил Орлов)
51:55
Андрей Миронов
Статистика
Спартак
Северсталь
Штрафное время
4
10
Голы в большинстве
2
0
Судейская бригада
Главный судья
Александр Соин
(Россия, Москва)
Главный судья
Иван Фатеев
(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит