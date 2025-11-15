«Сибирь» проиграла московскому «Динамо», потерпев 12-е поражение подряд

«Сибирь» потерпела 12-е поражение подряд, повторив клубный антирекорд по этому показателю за один сезон. Подобное ранее происходило на старте регулярного чемпионата в сезоне-2017/18. С учетом сезона-2016/17 серия составила 13 игр, в заключительном матче регулярного чемпионата того розыгрыша «Сибирь» проиграла «Трактору» (1:4).