«Сибирь» проиграла московскому «Динамо», потерпев 12-е поражение подряд

НОВОСИБИРСК, 15 ноября. /ТАСС/. Новосибирская «Сибирь» со счетом 2:3 уступила московскому «Динамо» в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в присутствии 11 333 зрителей.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Артем Швец-Роговой (11-я минута), Дилан Сикьюра (26) и Никита Гусев (31). У проигравших отличились Тимур Ахияров (2) и Скотт Уилсон (28).
«Сибирь» потерпела 12-е поражение подряд, повторив клубный антирекорд по этому показателю за один сезон. Подобное ранее происходило на старте регулярного чемпионата в сезоне-2017/18. С учетом сезона-2016/17 серия составила 13 игр, в заключительном матче регулярного чемпионата того розыгрыша «Сибирь» проиграла «Трактору» (1:4).
«Динамо» занимает 5-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 33 очка в 26 матчах. «Сибирь» располагается на последней, 11-й позиции Восточной конференции с 17 очками по итогам 26 игр. В следующем матче «Динамо» примет московский «Спартак» 18 ноября, «Сибирь» днем ранее сыграет дома с китайским «Шанхай Дрэгонс».
Ярослав Люзенков
Алексей Кудашов
Антон Красоткин
(00:00-10:25)
Владислав Подъяпольский
Семен Кокаулин
(10:25-11:17)
Антон Красоткин
(c 11:17)
01:15
Тимур Ахияров
(Кирилл Рассказов)
03:48
Джордан Уил
06:15
Александр Першаков
10:52
Артем Швец-Роговой
(Антон Слепышев, Артем Сергеев)
23:54
Тимур Ахияров
25:39
Дилан Сикьюра
(Даниил Пыленков, Джордан Уил)
27:59
Скотт Уилсон
(Дэвид Фарранс, Иван Климович)
29:38
Владимир Бутузов
30:26
Никита Гусев
(Седрик Пакетт, Даниил Пыленков)
45:39
Дилан Сикьюра
Главный судья
Алексей Белов
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Сергей Беляев
(Россия, Воскресенск)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит