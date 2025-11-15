Ричмонд
Аутсайдер КХЛ одержал вторую победу в 15 последних матчах

«Сочи» победил «Шанхай Дрэгонс» со счетом 4:2, но остался на последнем месте в лиге.

Источник: Соцсети

«Сочи» обыграл «Шанхай Дрэгонс» со счетом 4:2 в домашнем матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Даниил Сероух (2-я минута), Рафаэль Бикмуллин (28), Уилл Биттен (42) и Макс Эллис (59). У проигравших отличились Ник Меркли (5) и Борна Рендулич (13).

Для «Сочи» это лишь вторая победа в последних 15 матчах.

«Шанхай» набрал 28 очков в 25 матчах и занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Сочи» с 16 очками в 24 встречах расположился на последней строчке во всей КХЛ.

В следующем матче «Шанхай» 17 ноября в гостях сыграет с новосибирской «Сибирью», «Сочи» в тот же день примет астанинский «Барыс».

Сочи
4:2
1:2, 1:0, 2:0
Шанхай Дрэгонс
Хоккей, КХЛ, Неделя 11
15.11.2025, 15:00 (МСК UTC+3)
ДС Большой, 4726 зрителей
Главные тренеры
Дмитрий Михайлов
Жерар Галлан
Вратари
Алексей Щетилин
Андрей Тихомиров
1-й период
01:15
Даниил Сероух
(Илья Николаев, Илья Сушко)
04:51
Ник Меркли
(Джейк Бишофф, Борна Рендулич)
12:19
Борна Рендулич
(Адам Кленденинг, Ник Меркли)
13:23
Тимур Хафизов
2-й период
20:38
Антон Малышев
25:14
Жан-Кристоф Боден
26:33
Джейк Бишофф
27:18
Рафаэль Бикмуллин
(Макс Эллис, Кэмерон Ли)
38:40
Адам Кленденинг
3-й период
41:32
Уильям Биттен
(Жан-Кристоф Боден, Даниил Сероух)
42:27
Владислав Валенцов
58:29
Макс Эллис
Статистика
Сочи
Шанхай Дрэгонс
Штрафное время
9
6
Голы в большинстве
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Антон Лаврентьев
(Россия, Казань)
Главный судья
Евгений Кочетов
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит