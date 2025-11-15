Вратарь клуба КХЛ лишился переднего зуба, отражая бросок

Голкиперу «Сочи» Алексею Щетилину выбили зуб в матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ против «Шанхай Дрэгонс».
Телеграм-канал «Сочи» выложил несколько фото с вратарем, на которых видно, что он лишился одного из передних зубов.
«Цена победы: Алексей Щетилин потерял зуб, отражая один из бросков, но не попросил замену, доиграл матч до конца и помог выиграть!» — говорится в сообщении.
«Сочи» победил «Шанхай» со счетом 4:2. Щетилин отразил 36 бросков по своим воротам.
24-летний Щетилин проводит дебютный сезон в КХЛ, в девятом матче он одержал свою первую победу.
Хоккей, КХЛ, Неделя 11
15.11.2025, 15:00 (МСК UTC+3)
ДС Большой, 4726 зрителей
Главные тренеры
Дмитрий Михайлов
Жерар Галлан
Вратари
Алексей Щетилин
Андрей Тихомиров
1-й период
01:15
Даниил Сероух
(Илья Николаев, Илья Сушко)
04:51
Ник Меркли
(Джейк Бишофф, Борна Рендулич)
12:19
Борна Рендулич
(Адам Кленденинг, Ник Меркли)
13:23
Тимур Хафизов
2-й период
20:38
Антон Малышев
25:14
Жан-Кристоф Боден
26:33
Джейк Бишофф
27:18
Рафаэль Бикмуллин
(Макс Эллис, Кэмерон Ли)
38:40
Адам Кленденинг
3-й период
41:32
Уильям Биттен
(Жан-Кристоф Боден, Даниил Сероух)
42:27
Владислав Валенцов
58:29
Макс Эллис
Статистика
Сочи
Шанхай Дрэгонс
Штрафное время
9
6
Голы в большинстве
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Антон Лаврентьев
(Россия, Казань)
Главный судья
Евгений Кочетов
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит