«Барыс» нанес первое домашнее поражение «Локомотиву» в сезоне КХЛ

Казахстанская команда победила со счетом 4:0.

Источник: ХК "Барыс"

ЯРОСЛАВЛЬ, 15 ноября. /ТАСС/. Ярославский «Локомотив» со счетом 0:4 уступил «Барысу» в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и потерпел первое домашнее поражение в нынешнем сезоне. Встреча прошла в Ярославле присутствии 7 998 зрителей.

Заброшенными шайбами отметились Алихан Омирбеков (19-я минута), Семен Симонов (47), Ансар Шайхмедденов (51) и Эмиль Галимов (55).

До этого «Локомотив» выиграл все 11 матчей на своем льду со старта сезона. Для «Барыса» это первая победа на выезде в 10 играх текущего регулярного чемпионата.

«Локомотив» возглавляет турнирную таблицу Западной конференции КХЛ с 38 очками по итогам 27 матчей. «Барыс» занимает 8-е место в Восточной конференции, набрав 23 очка в 27 играх. В следующем матче «Локомотив» примет уфимский «Салават Юлаев» 17 ноября, «Барыс» в этот же день сыграет в гостях против «Сочи».

В другом матче игрового дня «Сочи», занимающий последнее место в общей таблице КХЛ, на своем льду победил китайский «Шанхай Дрэгонс» (4:2).

Локомотив
0:4
0:0, 0:0, 0:0
Барыс
Хоккей, КХЛ, Неделя 11
15.11.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
Арена-2000, 7998 зрителей
Главные тренеры
Боб Хартли
Михаил Кравец
Вратари
Алексей Мельничук
Адам Шил
Судейская бригада
Главный судья
Антон Гофман
(Россия, Москва)
Главный судья
Николай Красотин
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит