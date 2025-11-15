«Барыс» нанес первое домашнее поражение «Локомотиву» в сезоне КХЛ

«Локомотив» возглавляет турнирную таблицу Западной конференции КХЛ с 38 очками по итогам 27 матчей. «Барыс» занимает 8-е место в Восточной конференции, набрав 23 очка в 27 играх. В следующем матче «Локомотив» примет уфимский «Салават Юлаев» 17 ноября, «Барыс» в этот же день сыграет в гостях против «Сочи».