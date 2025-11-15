«Барыс» нанес первое домашнее поражение «Локомотиву» в сезоне КХЛ

ЯРОСЛАВЛЬ, 15 ноября. /ТАСС/. Ярославский «Локомотив» со счетом 0:4 уступил «Барысу» в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и потерпел первое домашнее поражение в нынешнем сезоне. Встреча прошла в Ярославле присутствии 7 998 зрителей.
Заброшенными шайбами отметились Алихан Омирбеков (19-я минута), Семен Симонов (47), Ансар Шайхмедденов (51) и Эмиль Галимов (55).
До этого «Локомотив» выиграл все 11 матчей на своем льду со старта сезона. Для «Барыса» это первая победа на выезде в 10 играх текущего регулярного чемпионата.
«Локомотив» возглавляет турнирную таблицу Западной конференции КХЛ с 38 очками по итогам 27 матчей. «Барыс» занимает 8-е место в Восточной конференции, набрав 23 очка в 27 играх. В следующем матче «Локомотив» примет уфимский «Салават Юлаев» 17 ноября, «Барыс» в этот же день сыграет в гостях против «Сочи».
В другом матче игрового дня «Сочи», занимающий последнее место в общей таблице КХЛ, на своем льду победил китайский «Шанхай Дрэгонс» (4:2).
Боб Хартли
Михаил Кравец
Алексей Мельничук
Адам Шил
Главный судья
Антон Гофман
(Россия, Москва)
Главный судья
Николай Красотин
(Россия)
