«Барыс» забросил 4 шайбы лидеру КХЛ и выиграл на выезде

Столичный «Барыс» обыграл на выезде ярославский «Локомотив» в матче регулярного чемпионата КХЛ, сообщают Vesti.kz.

Источник: hcbarys.kz

Встреча в Ярославле завершилась победой гостей со счетом 4:0.

По конец первого периода Алихан Омирбеков (19-я минута) открыл счет. Следующую шайбу астанчане забросили лишь в третьем периоде: на 47-й минуте отличился Симен Симонов. На 51-й минуте Ансар Шайхмедденов сделал счет 3:0 в пользу «Барыса», а Эмиль Галимов на 55-й установил окончательный результат.

Столичный клуб, набрав 23 очка после 27 матчей занимает восьмое место в Восточной конференции. У «Локомотива» 38 баллов после 27 игр и первое место в Западной конференции.

В следующем матче «Барыс» сыграет на выезде против ХК «Сочи». Матч пройдет 17 ноября.

Локомотив
0:4
0:1, 0:0, 0:3
Барыс
Хоккей, КХЛ, Неделя 11
15.11.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
Арена-2000, 7998 зрителей
Главные тренеры
Боб Хартли
Михаил Кравец
Вратари
Алексей Мельничук
Адам Шил
1-й период
00:36
Александр Радулов
18:59
Алихан Омирбеков
(Райлли Уолш, Кирилл Савицкий)
2-й период
39:42
Адиль Бекетаев
3-й период
45:58
Егор Сурин
46:03
Семен Симонов
(Мэйсон Морелли)
47:59
Александр Радулов
49:33
Никита Черепанов
50:49
Ансар Шайхмедденов
(Самат Данияр, Эмиль Галимов)
54:41
Эмиль Галимов
(Динмухамед Кайыржан, Тайс Томпсон)
Статистика
Локомотив
Барыс
Штрафное время
8
2
Голы в большинстве
0
2
Судейская бригада
Главный судья
Антон Гофман
(Россия, Москва)
Главный судья
Николай Красотин
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит