«Барыс» забросил 4 шайбы лидеру КХЛ и выиграл на выезде

По конец первого периода Алихан Омирбеков (19-я минута) открыл счет. Следующую шайбу астанчане забросили лишь в третьем периоде: на 47-й минуте отличился Симен Симонов. На 51-й минуте Ансар Шайхмедденов сделал счет 3:0 в пользу «Барыса», а Эмиль Галимов на 55-й установил окончательный результат.