Кравец: «Барыс» показал, что при выполнении задания на 100 процентов может обыграть любых соперников

Главный тренер «Барыса» Михаил Кравец заявил, что его команда на 100 процентов выполнила установку на матч FONBET Чемпионата КХЛ с «Локомотивом» (4:0).

«Мы долго не побеждали на выезде, вдвойне почетно обыграть “Локомотив”, который не проигрывал дома. Мы показали, что при выполнении игрового задания на 100 процентов можем обыграть любых соперников. Просматривая прошлый матч, я понял, насколько больше единоборств выиграли ярославцы. Они были более злыми, отнимали у нас все шайбы. На это мы и сделали акцент — нужно первыми идти в борьбу, выигрывать стыки. Нужна активная и агрессивная игра, а также, чтобы голова действовала в правильном направлении», — приводит слова тренера КХЛ.

«Барыс» в сезоне КХЛ-2025/26 впервые одержал победу на выезде. Команда из Астаны с 23 очками занимает восьмое место в Восточной конференции.

17 ноября «Барыс» на выезде сыграет с «Сочи».

Локомотив
0:4
0:1, 0:0, 0:3
Барыс
Хоккей, КХЛ, Неделя 11
15.11.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
Арена-2000, 7998 зрителей
Главные тренеры
Боб Хартли
Михаил Кравец
Вратари
Алексей Мельничук
Адам Шил
(00:00-59:53)
1-й период
00:36
Александр Радулов
18:59
Алихан Омирбеков
(Райлли Уолш, Кирилл Савицкий)
2-й период
39:42
Адиль Бекетаев
3-й период
45:58
Егор Сурин
46:03
Семен Симонов
(Мэйсон Морелли)
47:59
Александр Радулов
49:33
Никита Черепанов
50:49
Ансар Шайхмедденов
(Самат Данияр, Эмиль Галимов)
54:41
Эмиль Галимов
(Динмухамед Кайыржан, Тайс Томпсон)
Статистика
Локомотив
Барыс
Штрафное время
8
2
Игра в большинстве
1
4
Голы в большинстве
0
2
Судейская бригада
Главный судья
Антон Гофман
(Россия, Москва)
Главный судья
Николай Красотин
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит