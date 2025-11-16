Кравец: «Барыс» показал, что при выполнении задания на 100 процентов может обыграть любых соперников

«Мы долго не побеждали на выезде, вдвойне почетно обыграть “Локомотив”, который не проигрывал дома. Мы показали, что при выполнении игрового задания на 100 процентов можем обыграть любых соперников. Просматривая прошлый матч, я понял, насколько больше единоборств выиграли ярославцы. Они были более злыми, отнимали у нас все шайбы. На это мы и сделали акцент — нужно первыми идти в борьбу, выигрывать стыки. Нужна активная и агрессивная игра, а также, чтобы голова действовала в правильном направлении», — приводит слова тренера КХЛ.