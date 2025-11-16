Кравец: «Барыс» показал, что при выполнении задания на 100 процентов может обыграть любых соперников

«Мы долго не побеждали на выезде, вдвойне почетно обыграть “Локомотив”, который не проигрывал дома. Мы показали, что при выполнении игрового задания на 100 процентов можем обыграть любых соперников. Просматривая прошлый матч, я понял, насколько больше единоборств выиграли ярославцы. Они были более злыми, отнимали у нас все шайбы. На это мы и сделали акцент — нужно первыми идти в борьбу, выигрывать стыки. Нужна активная и агрессивная игра, а также, чтобы голова действовала в правильном направлении», — приводит слова тренера КХЛ.
«Барыс» в сезоне КХЛ-2025/26 впервые одержал победу на выезде. Команда из Астаны с 23 очками занимает восьмое место в Восточной конференции.
17 ноября «Барыс» на выезде сыграет с «Сочи».
Боб Хартли
Михаил Кравец
Алексей Мельничук
Адам Шил
(00:00-59:53)
00:36
Александр Радулов
18:59
Алихан Омирбеков
(Райлли Уолш, Кирилл Савицкий)
39:42
Адиль Бекетаев
45:58
Егор Сурин
46:03
Семен Симонов
(Мэйсон Морелли)
47:59
Александр Радулов
49:33
Никита Черепанов
50:49
Ансар Шайхмедденов
(Самат Данияр, Эмиль Галимов)
54:41
Эмиль Галимов
(Динмухамед Кайыржан, Тайс Томпсон)
Главный судья
Антон Гофман
(Россия, Москва)
Главный судья
Николай Красотин
(Россия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит