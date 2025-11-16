Никита Камалов: «В “Северсталь” пришел как в первый класс — с открытым ртом слушаю тренера»

Хоккеисты череповецкой «Северстали» уже третий сезон подряд радуют публику красивым комбинационным хоккеем, который ей ставит главный тренер Андрей Козырев, возглавивший команду в 2023 году. В два первых года при маленьком бюджете клуб уверенно выходил в плей-офф КХЛ, где оба раза вылетал в первом раунде от московского «Спартака».
В текущем регулярном чемпионате «Северсталь» также идет в верхней части турнирной таблицы — четвертое место в Западной конференции после более трети сыгранных матчей. Перед этим сезоном в Череповец перешел защитник Никита Камалов, известный по выступлениям за хабаровский «Амур», петербургский СКА и магнитогорский «Металлург». В интервью «Известиям» он рассказал, что нового увидел в работе с Козыревым, оценил последние результаты «Северстали» и высказался о шансах выступить в плей-офф лучше, чем в прошлые два сезона.
— За счет чего «Северсталь» идет в топ-4 Запада?
— Стараемся играть в свой хоккей, не отходим от этого. Выполняем тренерскую установку. Реализовываем свои моменты, в целом забиваем немало голов. И за счет этого идем в верхней части таблицы конференции.
— Нет ощущения, что после вашей октябрьской восьмиматчевой победной серии соперники стали жестче настраиваться на «Северсталь»?
— Да нет, они как настраивались на нас хорошо, так и настраиваются. Наша команда уже не первый сезон играет в такой хоккей. И все абсолютно знают, чего от «Северстали» ждать. Поэтому хорошо настраиваются на нас.
— Довольны текущим местом «Северстали» в таблице?
— Мы хотим большего — это всё, что я могу сказать.
— Что хотите? Первое место на Западе?
— Нет. Мы просто хотим выходить от простоты и каждую игру выигрывать.
— Что значит «от простоты»?
— Не выдумывать лишнего, делать всё просто, выполнять ту работу, которую от нас требует главный тренер. Играть в хоккей и забрасывать шайбы.
— Казалось, что ваш главный тренер Андрей Козырев как раз все три сезона ставит «Северстали» сложный комбинационный хоккей. Как вы от простого играть собираетесь?
— Ну вот как раз речь о том, чтобы не выдумывать ничего лишнего. А делать то, чего требует от нас тренерский штаб. И недодумывать что-то от себя. Действовать в рамках тренерской установки — Андрей Леонидович и его помощники уже всё придумали, а мы должны это исполнять.
— Как человек, который только перед этим сезоном пришел в «Северсталь» Козырева, расскажите, насколько для вас необычны те требования, которые есть в Череповце?
— Максимально другой подход и другой хоккей, чем во всех моих предыдущих командах. Мой кругозор сейчас расширяется максимально — это очень круто, интересно, познавательно и, как мы видим по результатам команды, эффективно. За 27 лет в хоккее, начиная с детских школ, я такого не видел. Как в первый класс пришел — сижу и слушаю с открытым ртом и стараюсь впитывать всё то, что нам доносит тренерский штаб «Северстали». И стараюсь это выполнять.
— Для защитника какие требования стали новыми?
— Не держать шайбу, а отдавать пас. Не кататься с нею, а быстрее пасовать партнеру по команде. И отбирать ее у соперника клюшкой.
— За два с половиной года работы Козырева во главе «Северстали» о нем сложился стереотип как о человеке, запрещающем своим игрокам проводить силовые приемы.
— Такого нет.
— То есть вас не случайно позвали в «Северсталь» при том, что в прошлом сезоне вы были одним из лидеров КХЛ по силовым приемам? Можно сказать, что Козырев не против этого?
— Не против. Если ситуация будет требовать применить силовой прием, то почему бы и нет.
— Верите, что с таким стилем игры «Северсталь» способна пройти дальше первого раунда плей-офф?
— Да, верю. Меня бы не было в «Северстали», если бы я не видел перспектив у команды.
