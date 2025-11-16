Никита Камалов: «В “Северсталь” пришел как в первый класс — с открытым ртом слушаю тренера»

— Максимально другой подход и другой хоккей, чем во всех моих предыдущих командах. Мой кругозор сейчас расширяется максимально — это очень круто, интересно, познавательно и, как мы видим по результатам команды, эффективно. За 27 лет в хоккее, начиная с детских школ, я такого не видел. Как в первый класс пришел — сижу и слушаю с открытым ртом и стараюсь впитывать всё то, что нам доносит тренерский штаб «Северстали». И стараюсь это выполнять.