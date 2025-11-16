Ричмонд
«Адмирал» взял реванш у «Амура» в дальневосточном дерби КХЛ

«Адмирал» победил в Хабаровске со счетом 5:2. Дубль оформил Даниил Гутик.

Источник: РБК Спорт

Владивостокский «Адмирал» победил в Хабаровске «Амур» в регулярном чемпионате «Фонбет» — КХЛ со счетом 5:2.

У гостей дубль оформил Даниил Гутик (8-я и 26-я минуты), по шайбе забросили Либор Шулак (1), Игорь Гераськин (60) и Дмитрий Завгородний (60).

У хозяев отличились Евгений Свечников (3) и Кирилл Ураков (18).

Команды второй раз встречались в этом сезоне. Первая игра, которая прошла 2 ноября в Хабаровске, закончилась победой хозяев со счетом 3:2.

«Амур» занимает седьмое место в Восточной конференции, «Адмирал» — 10-е.

Амур
2:5
2:2, 0:1, 0:2
Адмирал
Хоккей, КХЛ, Неделя 11
16.11.2025, 10:00 (МСК UTC+3)
Платинум-Арена, 7100 зрителей
Главные тренеры
Александр Гальченюк
Леонид Тамбиев
Вратари
Максим Дорожко
(00:00-58:50)
Адам Хуска
Максим Дорожко
(59:07-59:30)
Максим Дорожко
(c 59:54)
1-й период
00:23
Никита Евсеев
00:51
Либор Шулак
(Кайл Олсон, Никита Тертышный)
02:28
Евгений Свечников
(Алекс Гальченюк)
07:30
Даниил Гутик
(Степан Старков, Владислав Леонтьев)
14:42
Дмитро Тимашов
17:01
Кирилл Ураков
(Евгений Грачев, Алексей Соловьев)
17:22
Ярослав Лихачев
17:22
Кайл Олсон
2-й период
25:02
Даниил Гутик
(Никита Тертышный)
27:53
Артем Шварев
38:37
Виктор Балдаев
38:37
Егор Петухов
3-й период
55:56
Иван Мищенко
59:07
Игорь Гераськин
59:54
Дмитрий Завгородний
(Степан Старков)
Статистика
Амур
Адмирал
Штрафное время
12
8
Голы в большинстве
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Ромасько
(Россия, Тверь)
Главный судья
Юрий Оскирко
(Россия, Ярославль)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит