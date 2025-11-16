Дубль Буше принес «Автомобилисту» победу над «Трактором» в матче КХЛ

Встреча в Челябинске завершилась победой гостей со счетом 5:1 (2:1, 2:0, 1:0). В составе победителей дубль оформил Рид Буше (15-я, 30-я минуты), также шайбы забросили Юрий Паутов (14), Максим Денежкин (39) и Стефан Да Коста (48). У «Трактора» свою первую шайбу в КХЛ забросил 19-летний Артем Низамеев, который провел четвертую игру в лиге.