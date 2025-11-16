Дубль Буше принес «Автомобилисту» победу над «Трактором» в матче КХЛ

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Екатеринбургский «Автомобилист» одержал победу над челябинским «Трактором» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Челябинске завершилась победой гостей со счетом 5:1 (2:1, 2:0, 1:0). В составе победителей дубль оформил Рид Буше (15-я, 30-я минуты), также шайбы забросили Юрий Паутов (14), Максим Денежкин (39) и Стефан Да Коста (48). У «Трактора» свою первую шайбу в КХЛ забросил 19-летний Артем Низамеев, который провел четвертую игру в лиге.
«Автомобилист» (33 очка) занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции. Команда прервала серию поражений, которая насчитывала четыре матча. «Трактор» (31) располагается на шестой строчке.
В следующем матче «Автомобилист» примет нижнекамский «Нефтехимик» 18 ноября. В тот же день «Трактор» на своем льду сыграет с магнитогорским «Металлургом».
Бенуа Гру
Николай Заварухин
Крис Дригер
Владимир Галкин
02:56
Алексей Бывальцев
09:11
Максим Осипов
13:27
Юрий Паутов
(Кертис Волк, Роман Горбунов)
14:02
Рид Буше
(Кертис Волк, Максим Осипов)
14:41
Владимир Жарков
14:41
Никита Шашков
18:18
Артемий Низамеев
(Василий Глотов, Арсений Коромыслов)
29:59
Рид Буше
(Кертис Волк, Степан Хрипунов)
33:42
Джош Ливо
33:42
Ярослав Бусыгин
37:57
Арсений Коромыслов
38:23
Максим Денежкин
(Роман Горбунов, Рид Буше)
39:03
Александр Кадейкин
42:33
Александр Кадейкин
44:09
Кертис Волк
47:10
Стефан Да Коста
(Максим Денежкин, Брукс Мэйсек)
58:15
Кирилл Воробьев
59:08
Джордан Гросс
Главный судья
Денис Наумов
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Максим Сидоренко
(Беларусь, Минск)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит