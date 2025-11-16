Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
17.11
Тампа-Бэй
:
Ванкувер
Все коэффициенты
П1
1.92
X
4.72
П2
3.29
Хоккей. НХЛ
17.11
Миннесота
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
2.65
X
4.45
П2
2.25
Хоккей. НХЛ
17.11
Рейнджерс
:
Детройт
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.48
П2
2.86
Хоккей. НХЛ
17.11
Колорадо
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.80
П2
4.53
Хоккей. КХЛ
не начался
Ак Барс
:
Динамо Мн
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
Северсталь
:
ЦСКА
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
Торпедо
:
Авангард
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Питтсбург
:
Нэшвилл
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
СКА
:
Металлург Мг
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
1
:
Автомобилист
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Амур
2
:
Адмирал
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Калгари
3
:
Виннипег
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сиэтл
4
:
Сан-Хосе
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
5
:
Филадельфия
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сент-Луис
1
:
Вегас
4
П1
X
П2

Дубль Буше принес «Автомобилисту» победу над «Трактором» в матче КХЛ

«Автомобилист» обыграл «Трактор» и прервал четырехматчевую серию поражений в КХЛ.

Источник: ХК "Автомобилист"

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Екатеринбургский «Автомобилист» одержал победу над челябинским «Трактором» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча в Челябинске завершилась победой гостей со счетом 5:1 (2:1, 2:0, 1:0). В составе победителей дубль оформил Рид Буше (15-я, 30-я минуты), также шайбы забросили Юрий Паутов (14), Максим Денежкин (39) и Стефан Да Коста (48). У «Трактора» свою первую шайбу в КХЛ забросил 19-летний Артем Низамеев, который провел четвертую игру в лиге.

«Автомобилист» (33 очка) занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции. Команда прервала серию поражений, которая насчитывала четыре матча. «Трактор» (31) располагается на шестой строчке.

В следующем матче «Автомобилист» примет нижнекамский «Нефтехимик» 18 ноября. В тот же день «Трактор» на своем льду сыграет с магнитогорским «Металлургом».

Трактор
1:5
1:2, 0:2, 0:1
Автомобилист
Хоккей, КХЛ, Неделя 11
16.11.2025, 14:00 (МСК UTC+3)
ЛА "Трактор" им. В. Белоусова
Главные тренеры
Бенуа Гру
Николай Заварухин
Вратари
Крис Дригер
Владимир Галкин
1-й период
02:56
Алексей Бывальцев
09:11
Максим Осипов
13:27
Юрий Паутов
(Кертис Волк, Роман Горбунов)
14:02
Рид Буше
(Кертис Волк, Максим Осипов)
14:41
Владимир Жарков
14:41
Никита Шашков
18:18
Артемий Низамеев
(Василий Глотов, Арсений Коромыслов)
2-й период
29:59
Рид Буше
(Кертис Волк, Степан Хрипунов)
33:42
Джош Ливо
33:42
Ярослав Бусыгин
37:57
Арсений Коромыслов
38:23
Максим Денежкин
(Роман Горбунов, Рид Буше)
39:03
Александр Кадейкин
3-й период
42:33
Александр Кадейкин
44:09
Кертис Волк
47:10
Стефан Да Коста
(Максим Денежкин, Брукс Мэйсек)
58:15
Кирилл Воробьев
59:08
Джордан Гросс
Статистика
Трактор
Автомобилист
Штрафное время
12
12
Голы в большинстве
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Денис Наумов
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Максим Сидоренко
(Беларусь, Минск)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит