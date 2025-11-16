Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
17.11
Тампа-Бэй
:
Ванкувер
Все коэффициенты
П1
1.92
X
4.72
П2
3.29
Хоккей. НХЛ
17.11
Миннесота
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
2.65
X
4.43
П2
2.25
Хоккей. НХЛ
17.11
Рейнджерс
:
Детройт
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.48
П2
2.86
Хоккей. НХЛ
17.11
Колорадо
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.80
П2
4.62
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
2
:
Нефтехимик
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
1
:
Автомобилист
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Амур
2
:
Адмирал
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Калгари
3
:
Виннипег
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сиэтл
4
:
Сан-Хосе
1
П1
X
П2

«Лада» обыграла «Нефтехимик» в матче чемпионата КХЛ

«Лада» со счетом 2:1 обыграла «Нефтехимик» в матче чемпионата КХЛ.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Тольяттинская «Лада» одержала победу над нижнекамским «Нефтехимиком» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча в Тольятти завершилась в пользу хозяев со счетом 2:1 (0:0, 2:0, 0:1). В составе победителей шайбы с разницей в 17 секунд забросили Никита Михайлов (39-я минута) и Иван Романов (39). У гостей отличился Евгений Митякин (60).

«Лада», набравшая 21 очко, занимает предпоследнее, 10-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Нефтехимик» с 31 баллом располагается на пятом месте на Востоке.

В следующем матче «Лада» примет омский «Авангард» 18 ноября. «Нефтехимик» в этот же день сыграет с екатеринбургским «Автомобилистом» на льду соперника.

Лада
2:1
0:0, 2:0, 0:1
Нефтехимик
Хоккей, КХЛ, Неделя 11
16.11.2025, 16:00 (МСК UTC+3)
Лада Арена
Главные тренеры
Павел Десятков
Игорь Гришин
Вратари
Иван Бочаров
Филипп Долганов
(00:00-57:57)
Филипп Долганов
(59:11-59:19)
1-й период
10:00
Райли Савчук
2-й период
34:34
Артем Сериков
38:20
Никита Михайлов
(Мак Холлоуэлл)
38:37
Иван Романов
(Андрей Чивилев, Дмитрий Кугрышев)
38:50
Виктор Антипин
3-й период
44:56
Иван Николишин
48:04
Никита Сетдиков
52:47
Данил Юртайкин
59:11
Евгений Митякин
(Данил Юртайкин)
Статистика
Лада
Нефтехимик
Штрафное время
9
6
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Морозов
(Россия, Московская область)
Главный судья
Владимир Мочалов
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит