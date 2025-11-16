«Лада» обыграла «Нефтехимик» в матче чемпионата КХЛ

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Тольяттинская «Лада» одержала победу над нижнекамским «Нефтехимиком» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Тольятти завершилась в пользу хозяев со счетом 2:1 (0:0, 2:0, 0:1). В составе победителей шайбы с разницей в 17 секунд забросили Никита Михайлов (39-я минута) и Иван Романов (39). У гостей отличился Евгений Митякин (60).
«Лада», набравшая 21 очко, занимает предпоследнее, 10-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Нефтехимик» с 31 баллом располагается на пятом месте на Востоке.
В следующем матче «Лада» примет омский «Авангард» 18 ноября. «Нефтехимик» в этот же день сыграет с екатеринбургским «Автомобилистом» на льду соперника.
Павел Десятков
Игорь Гришин
Иван Бочаров
Филипп Долганов
(00:00-57:57)
Филипп Долганов
(59:11-59:19)
10:00
Райли Савчук
34:34
Артем Сериков
38:20
Никита Михайлов
(Мак Холлоуэлл)
38:37
Иван Романов
(Андрей Чивилев, Дмитрий Кугрышев)
38:50
Виктор Антипин
44:56
Иван Николишин
48:04
Никита Сетдиков
52:47
Данил Юртайкин
59:11
Евгений Митякин
(Данил Юртайкин)
Главный судья
Сергей Морозов
(Россия, Московская область)
Главный судья
Владимир Мочалов
(Россия, Москва)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит