ЦСКА в овертайме проиграл «Северстали» в матче КХЛ

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Московский ЦСКА потерпел поражение от череповецкой «Северстали» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Череповце завершилась победой хозяев в овертайме со счетом 4:3 (1:1, 0:1, 2:1, 1:0). В составе ЦСКА шайбы забросили Максим Соркин (10-я минута), Даниэль Спронг (30) и Тахир Мингачев (48). У «Северстали» отличились Иоаннис Калдис (8), Руслан Абросимов (44), Николай Чебыкин (52) и Михаил Ильин (61).
Нидерландский нападающий Спронг набрал очки в пятом матче подряд, на его счету 7 очков (3 гола + 4 передачи) в пяти последних играх.
ЦСКА (27 очков) занимает восьмое место в таблице Западной конференции, где «Северсталь» (36) располагается на третьей строчке.
В следующем матче ЦСКА в гостях сыграет с казанским «Ак Барсом» 18 ноября. «Северсталь» в этот же день примет минское «Динамо».
В другом матче омский «Авангард» на льду соперника обыграл нижегородское «Торпедо» со счетом 6:2 (0:2, 2:0, 4:0). Нижегородцы прервали победную серию, которая насчитывала семь игр.
Андрей Козырев
Игорь Никитин
Константин Шостак
Александр Самонов
00:29
Никита Нестеров
07:12
Прохор Полтапов
07:37
Янни Калдис
(Илья Иванцов, Михаил Ильин)
09:14
Максим Соркин
(Прохор Полтапов, Никита Охотюк)
24:11
Руслан Абросимов
29:52
Даниэль Спронг
(Дмитрий Бучельников, Иван Патрихаев)
36:49
Григорий Ващенко
43:10
Руслан Абросимов
(Адам Лишка, Григорий Ващенко)
47:10
Тахир Мингачев
(Кирилл Долженков)
48:47
Николай Чебыкин
50:04
Прохор Полтапов
51:23
Николай Чебыкин
(Илья Иванцов, Томас Грегуар)
53:59
Данил Веряев
60:43
Михаил Ильин
(Янни Калдис, Данил Аймурзин)
Главный судья
Евгений Гамалей
(Россия, Москва)
Главный судья
Павел Овчинников
(Россия, Москва)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит