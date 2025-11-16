ЦСКА в овертайме проиграл «Северстали» в матче КХЛ

Встреча в Череповце завершилась победой хозяев в овертайме со счетом 4:3 (1:1, 0:1, 2:1, 1:0). В составе ЦСКА шайбы забросили Максим Соркин (10-я минута), Даниэль Спронг (30) и Тахир Мингачев (48). У «Северстали» отличились Иоаннис Калдис (8), Руслан Абросимов (44), Николай Чебыкин (52) и Михаил Ильин (61).