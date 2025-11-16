Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
17.11
Тампа-Бэй
:
Ванкувер
Все коэффициенты
П1
1.93
X
4.70
П2
3.28
Хоккей. НХЛ
17.11
Миннесота
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
2.66
X
4.41
П2
2.25
Хоккей. НХЛ
17.11
Рейнджерс
:
Детройт
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.44
П2
2.84
Хоккей. НХЛ
17.11
Колорадо
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.87
П2
5.13
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
4
:
Металлург Мг
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
3
:
Динамо Мн
7
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Северсталь
4
:
ЦСКА
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
2
:
Авангард
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
4
:
Нэшвилл
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
2
:
Нефтехимик
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
1
:
Автомобилист
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Амур
2
:
Адмирал
5
П1
X
П2

ЦСКА в овертайме проиграл «Северстали» в матче КХЛ

ЦСКА в овертайме проиграл «Северстали» в матче КХЛ со счетом 3:4.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Московский ЦСКА потерпел поражение от череповецкой «Северстали» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча в Череповце завершилась победой хозяев в овертайме со счетом 4:3 (1:1, 0:1, 2:1, 1:0). В составе ЦСКА шайбы забросили Максим Соркин (10-я минута), Даниэль Спронг (30) и Тахир Мингачев (48). У «Северстали» отличились Иоаннис Калдис (8), Руслан Абросимов (44), Николай Чебыкин (52) и Михаил Ильин (61).

Нидерландский нападающий Спронг набрал очки в пятом матче подряд, на его счету 7 очков (3 гола + 4 передачи) в пяти последних играх.

ЦСКА (27 очков) занимает восьмое место в таблице Западной конференции, где «Северсталь» (36) располагается на третьей строчке.

В следующем матче ЦСКА в гостях сыграет с казанским «Ак Барсом» 18 ноября. «Северсталь» в этот же день примет минское «Динамо».

В другом матче омский «Авангард» на льду соперника обыграл нижегородское «Торпедо» со счетом 6:2 (0:2, 2:0, 4:0). Нижегородцы прервали победную серию, которая насчитывала семь игр.

Северсталь
4:3
1:1, 0:1, 2:1
ОТ
ЦСКА
Хоккей, КХЛ, Неделя 11
16.11.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
Ледовый дворец, 5501 зритель
Главные тренеры
Андрей Козырев
Игорь Никитин
Вратари
Константин Шостак
Александр Самонов
1-й период
00:29
Никита Нестеров
07:12
Прохор Полтапов
07:37
Янни Калдис
(Илья Иванцов, Михаил Ильин)
09:14
Максим Соркин
(Прохор Полтапов, Никита Охотюк)
2-й период
24:11
Руслан Абросимов
29:52
Даниэль Спронг
(Дмитрий Бучельников, Иван Патрихаев)
36:49
Григорий Ващенко
3-й период
43:10
Руслан Абросимов
(Адам Лишка, Григорий Ващенко)
47:10
Тахир Мингачев
(Кирилл Долженков)
48:47
Николай Чебыкин
50:04
Прохор Полтапов
51:23
Николай Чебыкин
(Илья Иванцов, Томас Грегуар)
53:59
Данил Веряев
Овертайм
60:43
Михаил Ильин
(Янни Калдис, Данил Аймурзин)
Статистика
Северсталь
ЦСКА
Штрафное время
8
6
Голы в большинстве
2
0
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Гамалей
(Россия, Москва)
Главный судья
Павел Овчинников
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит