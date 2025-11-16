Минское «Динамо» обыграло «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата КХЛ

Встреча в Казани завершилась со счетом 7:3 (4:1, 2:1, 1:1) в пользу гостей, у которых отличились Даниил Липский (1-я минута), Виталий Пинчук (13, 17), Даниил Сотишвили (16), Сергей Кузнецов (31), Илья Усов (34) и Сэм Энэс (56). В составе хозяев шайбы забросили Александр Хмелевский (7), Митчелл Миллер (37) и Дмитрий Яшкин (41).