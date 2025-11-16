Ричмонд
Минское «Динамо» обыграло «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата КХЛ

Минское «Динамо» со счетом 7:3 обыграло «Ак Барс» в матче чемпионата КХЛ.

Источник: ХК "Динамо" Минск

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Минское «Динамо» обыграло казанский «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча в Казани завершилась со счетом 7:3 (4:1, 2:1, 1:1) в пользу гостей, у которых отличились Даниил Липский (1-я минута), Виталий Пинчук (13, 17), Даниил Сотишвили (16), Сергей Кузнецов (31), Илья Усов (34) и Сэм Энэс (56). В составе хозяев шайбы забросили Александр Хмелевский (7), Митчелл Миллер (37) и Дмитрий Яшкин (41).

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Кателевский провел 200-й матч в КХЛ, защитник белорусского клуба Джошуа Брук — 100-й.

Минчане выиграли третий матч подряд и, набрав 37 очков, занимают третье место в таблице Западной конференции. «Ак Барс» с 36 баллами идет вторым на Востоке.

В следующем матче «Динамо» 18 ноября сыграет в гостях с череповецкой «Северсталью», казанцы в тот же день примут ЦСКА.

Ак Барс
3:7
1:4, 1:2, 1:1
Динамо Мн
Хоккей, КХЛ, Неделя 11
16.11.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
Татнефть-Арена, 8586 зрителей
Главные тренеры
Анвар Гатиятулин
Дмитрий Квартальнов
Вратари
Михаил Бердин
(00:00-15:40)
Закари Фукале
Тимур Билялов
(15:40-52:27)
Тимур Билялов
(c 55:38)
1-й период
00:42
Даниил Липский
(Егор Бориков, Тай Смит)
01:51
Михаил Фисенко
01:51
Николас Мелош
07:00
Александр Хмелевский
(Никита Лямкин, Владимир Алистров)
12:33
Виталий Пинчук
(Алекс Лимож, Сэм Энас)
15:40
Даниил Сотишвили
(Даррен Дитц)
16:25
Виталий Пинчук
2-й период
30:02
Сергей Кузнецов
(Николас Мелош, Брэйди Лайл)
33:57
Илья Усов
(Рияз Галиев)
35:24
Джош Брук
36:28
Митчелл Миллер
(Дмитрий Яшкин)
3-й период
40:34
Дмитрий Яшкин
(Александр Барабанов, Кирилл Семенов)
55:38
Сэм Энас
Статистика
Ак Барс
Динамо Мн
Штрафное время
5
7
Голы в большинстве
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Николай Акузовский
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Сергей Юдаков
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит