«Динамо» уволило Кудашова, пишут СМИ

Кудашову 54 года. Он был назначен на пост главного тренера «Динамо» в апреле 2021 года. Под его руководством «бело-голубые» выиграли регулярный чемпионат КХЛ в сезоне-2023/24, а в сезоне-2024/25 коллектив впервые с 2013 года смог преодолеть две стадии плей-офф и выйти в полуфинал Кубка Гагарина. Кроме того, Кудашову принадлежит рекорд клуба по количеству побед в КХЛ — 190.