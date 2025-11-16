Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
17.11
Миннесота
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
2.66
X
4.41
П2
2.25
Хоккей. НХЛ
17.11
Рейнджерс
:
Детройт
Все коэффициенты
П1
2.13
X
4.45
П2
2.85
Хоккей. НХЛ
17.11
Колорадо
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.80
П2
4.51
Хоккей. НХЛ
не начался
Тампа-Бэй
:
Ванкувер
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
4
:
Металлург Мг
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
3
:
Динамо Мн
7
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Северсталь
4
:
ЦСКА
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
2
:
Авангард
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
4
:
Нэшвилл
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
2
:
Нефтехимик
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
1
:
Автомобилист
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Амур
2
:
Адмирал
5
П1
X
П2

«Динамо» уволило Кудашова, пишут СМИ

«Спорт-Экспресс»: «Динамо» уволило Кудашова с поста главного тренера.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Алексей Кудашов отправлен в отставку с должности главного тренера московского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Динамо», сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации источника, исполняющим обязанности главного тренера назначен вернувшийся в сентябре в штаб команды Вячеслав Козлов. Он ранее работал в «Динамо» с 2021 года по май 2025 года.

В текущем сезоне «Динамо» одержало 16 побед и потерпело 10 поражений. «Бело-голубые» с 33 очками занимают пятое место в таблице Западной конференции.

Кудашову 54 года. Он был назначен на пост главного тренера «Динамо» в апреле 2021 года. Под его руководством «бело-голубые» выиграли регулярный чемпионат КХЛ в сезоне-2023/24, а в сезоне-2024/25 коллектив впервые с 2013 года смог преодолеть две стадии плей-офф и выйти в полуфинал Кубка Гагарина. Кроме того, Кудашову принадлежит рекорд клуба по количеству побед в КХЛ — 190.