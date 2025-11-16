«Динамо» уволило Кудашова, пишут СМИ

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Алексей Кудашов отправлен в отставку с должности главного тренера московского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Динамо», сообщает «Спорт-Экспресс».
По информации источника, исполняющим обязанности главного тренера назначен вернувшийся в сентябре в штаб команды Вячеслав Козлов. Он ранее работал в «Динамо» с 2021 года по май 2025 года.
В текущем сезоне «Динамо» одержало 16 побед и потерпело 10 поражений. «Бело-голубые» с 33 очками занимают пятое место в таблице Западной конференции.
Кудашову 54 года. Он был назначен на пост главного тренера «Динамо» в апреле 2021 года. Под его руководством «бело-голубые» выиграли регулярный чемпионат КХЛ в сезоне-2023/24, а в сезоне-2024/25 коллектив впервые с 2013 года смог преодолеть две стадии плей-офф и выйти в полуфинал Кубка Гагарина. Кроме того, Кудашову принадлежит рекорд клуба по количеству побед в КХЛ — 190.