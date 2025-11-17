Гру покидает «Трактор»

57-летний канадец возглавляет челябинский клуб с 2024 года. В сезоне-2024/25 «Трактор» дошел до финала Кубка Гагарина, уступив «Локомотиву» со счетом 1−4 в серии.
До работы в России Гру возглавлял клубы юниорской лиги Канады и команды АХЛ.
В сезоне-2025/26 «Трактор» проиграл потерпел 15 поражений в 28 матчах и с 31 очком занимает 6-е место в таблице Восточной конференции. 18 ноября челябинцы примут лидера таблицы «Восток» — «Металлург».
Хоккей, КХЛ, Неделя 11
16.11.2025, 14:00 (МСК UTC+3)
ЛА "Трактор" им. В. Белоусова, 7500 зрителей
Главные тренеры
Бенуа Гру
Николай Заварухин
Вратари
Крис Дригер
Владимир Галкин
1-й период
02:56
Алексей Бывальцев
09:11
Максим Осипов
13:27
Юрий Паутов
(Роман Горбунов, Кертис Волк)
14:02
Рид Буше
(Максим Осипов, Кертис Волк)
14:41
Владимир Жарков
14:41
Никита Шашков
18:18
Артемий Низамеев
(Василий Глотов, Арсений Коромыслов)
2-й период
29:59
Рид Буше
(Степан Хрипунов, Кертис Волк)
33:42
Джош Ливо
33:42
Ярослав Бусыгин
37:57
Арсений Коромыслов
38:23
Максим Денежкин
(Роман Горбунов, Рид Буше)
39:03
Александр Кадейкин
3-й период
42:33
Александр Кадейкин
44:09
Кертис Волк
47:10
Стефан Да Коста
(Максим Денежкин, Брукс Мэйсек)
58:15
Кирилл Воробьев
59:08
Джордан Гросс
Статистика
Трактор
Автомобилист
Штрафное время
12
12
Игра в большинстве
4
3
Голы в большинстве
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Денис Наумов
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Максим Сидоренко
(Беларусь, Минск)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит