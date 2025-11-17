Ричмонд
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
:
Салават Юлаев
Все коэффициенты
П1
1.44
X
5.50
П2
6.70
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
:
Барыс
Все коэффициенты
П1
2.50
X
4.20
П2
2.43
Хоккей. НХЛ
18.11
Баффало
:
Эдмонтон
Все коэффициенты
П1
3.05
X
4.52
П2
2.03
Хоккей. НХЛ
18.11
Бостон
:
Каролина
Все коэффициенты
П1
3.40
X
4.62
П2
1.92
Хоккей. НХЛ
18.11
Вашингтон
:
Лос-Анджелес
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.30
П2
2.81
Хоккей. НХЛ
18.11
Флорида
:
Ванкувер
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.84
П2
4.91
Хоккей. КХЛ
не начался
Сибирь
:
Шанхай Дрэгонс
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
4
:
Айлендерс
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Рейнджерс
1
:
Детройт
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Миннесота
3
:
Вегас
2
П1
X
П2

Гру покидает «Трактор»

По информации «СЭ», главный тренер «Трактора» Бенуа Гру покидает клуб. Ранее об этом сообщил Telegram-канал «Хоккейные сливки».

Источник: Спорт-Экспресс

57-летний канадец возглавляет челябинский клуб с 2024 года. В сезоне-2024/25 «Трактор» дошел до финала Кубка Гагарина, уступив «Локомотиву» со счетом 1−4 в серии.

До работы в России Гру возглавлял клубы юниорской лиги Канады и команды АХЛ.

В сезоне-2025/26 «Трактор» проиграл потерпел 15 поражений в 28 матчах и с 31 очком занимает 6-е место в таблице Восточной конференции. 18 ноября челябинцы примут лидера таблицы «Восток» — «Металлург».

Трактор
1:5
1:2, 0:2, 0:1
Автомобилист
Хоккей, КХЛ, Неделя 11
16.11.2025, 14:00 (МСК UTC+3)
ЛА "Трактор" им. В. Белоусова, 7500 зрителей
Главные тренеры
Бенуа Гру
Николай Заварухин
Вратари
Крис Дригер
Владимир Галкин
1-й период
02:56
Алексей Бывальцев
09:11
Максим Осипов
13:27
Юрий Паутов
(Роман Горбунов, Кертис Волк)
14:02
Рид Буше
(Максим Осипов, Кертис Волк)
14:41
Владимир Жарков
14:41
Никита Шашков
18:18
Артемий Низамеев
(Василий Глотов, Арсений Коромыслов)
2-й период
29:59
Рид Буше
(Степан Хрипунов, Кертис Волк)
33:42
Джош Ливо
33:42
Ярослав Бусыгин
37:57
Арсений Коромыслов
38:23
Максим Денежкин
(Роман Горбунов, Рид Буше)
39:03
Александр Кадейкин
3-й период
42:33
Александр Кадейкин
44:09
Кертис Волк
47:10
Стефан Да Коста
(Максим Денежкин, Брукс Мэйсек)
58:15
Кирилл Воробьев
59:08
Джордан Гросс
Статистика
Трактор
Автомобилист
Штрафное время
12
12
Игра в большинстве
4
3
Голы в большинстве
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Денис Наумов
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Максим Сидоренко
(Беларусь, Минск)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит