1-й период
Сочи
1
:
Барыс
0
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.50
П2
4.95
Хоккей. КХЛ
2-й период
Локомотив
1
:
Салават Юлаев
2
Все коэффициенты
П1
3.10
X
3.25
П2
2.60
Хоккей. НХЛ
18.11
Баффало
:
Эдмонтон
Все коэффициенты
П1
3.05
X
4.52
П2
2.03
Хоккей. НХЛ
18.11
Бостон
:
Каролина
Все коэффициенты
П1
3.45
X
4.60
П2
1.85
Хоккей. НХЛ
18.11
Вашингтон
:
Лос-Анджелес
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.27
П2
2.71
Хоккей. НХЛ
18.11
Флорида
:
Ванкувер
Все коэффициенты
П1
1.60
X
5.26
П2
4.62
Хоккей. НХЛ
18.11
Коламбус
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.42
П2
2.72
Хоккей. НХЛ
18.11
Анахайм
:
Юта
Все коэффициенты
П1
2.54
X
4.43
П2
2.35
Хоккей. КХЛ
завершен
Сибирь
0
:
Шанхай Дрэгонс
3
П1
X
П2

Хоккеисты устроили четыре драки в матче КХЛ

«Шанхай Дрэгонс» победил в Новосибирске «Сибирь» со счетом 3:0. Команды набрали 76 минут штрафа на двоих. Тренер «Сибири» сказал, что его игроки сильно переживают из-за серии поражений.

Источник: Официальный сайт ХК «‎Сибирь» (hcsibir.ru)

Четыре потасовки между игроками произошло в матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ между «Сибирью» и «Шанхай Дрэгонс» в Новосибирске.

Игра завершилась поражением хозяев со счетом 0:3. «Сибирь» проиграла 13-й матч подряд.

Все драки произошли в последние десять минут игры.

На 54-й минуте подрались Александр Лукин и Уилл Райлли, на 59-й — Владислав Кара и Остин Вагнер, а Бен Харпур попытался побить Михаила Орлова. После финальной сирены стычка произошла между Павлом Акользиным и Александром Першаковым.

В итоге игроки «Сибири» в сумме набрали 47 штрафных минут, а «Дрэгонс» — 29.

«Верю, что момент настанет и наша бутылка шампанского “взорвется”. Надо набраться терпения, мужества. Ребята сильно переживают. Уже подошла какая-то грань, что пошли драки. Не хватает мастерства, но они не сдаются», — сказал после матча и.о. главного тренера «Сибири» Ярослав Люзенков.

«Сибирь» занимает последнее место в Восточной конференции, «Дрэгонс» — шестые на Западе.