Хоккеисты устроили четыре драки в матче КХЛ

«Верю, что момент настанет и наша бутылка шампанского “взорвется”. Надо набраться терпения, мужества. Ребята сильно переживают. Уже подошла какая-то грань, что пошли драки. Не хватает мастерства, но они не сдаются», — сказал после матча и.о. главного тренера «Сибири» Ярослав Люзенков.