Чемпион КХЛ вырвал победу у «Салавата Юлаева», уступая 0:2

«Салават Юлаев» вел в первом периоде 2:0. «Локомотив» смог сравнять счет на 51-й минуте и выйти вперед, но уфимцы перевели игру в овертайм, где хозяева добились победы.

Источник: ХК "Локомотив"

Ярославский «Локомотив» победил уфимский «Салават Юлаев» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ, уступая за десять минут до конца встречи.

Игра завершилась в овертайме со счетом 4:3.

Гости вели в счете до 51-й минуты, «Локомотив» смог сравнять и выйти вперед, но уфимцы перевели встречу в дополнительное время.

У действующих чемпионов отличились Георгий Иванов (23-я минута), Никита Кирьянов (51-я), Александр Радулов (54-я) и Максим Шалунов (65-я).

У «Салавата Юлаева» забили Артем Горшков (16-я), Владислав Ефремов (18-я) и Джек Родуолд (59-я).

39-летний Радулов является лучшим бомбардиром и снайпером «Локомотива» (13 голов и 14 передач).

«Локомотив» обыграл «Салават Юлаев» второй раз в сезоне. Первая игра прошла в Уфе 2 ноября и закончилась со счетом 4:1 в пользу ярославского клуба.

Локомотив
4:3
0:2, 1:0, 2:1
ОТ
Салават Юлаев
Хоккей, КХЛ, Неделя 12
17.11.2025, 19:00 (МСК UTC+3)
Арена-2000
Главные тренеры
Боб Хартли
Виктор Козлов
Вратари
Даниил Исаев
Семен Вязовой
(00:00-58:04)
Семен Вязовой
(c 58:42)
1-й период
04:11
Никита Черепанов
15:48
Артем Горшков
(Егор Сучков)
17:46
Владислав Ефремов
(Ярослав Цулыгин, Александр Хохлачев)
2-й период
22:17
Григорий Панин
22:30
Георгий Иванов
(Александр Полунин)
35:14
Евгений Кулик
37:27
Артем Кузин
3-й период
40:31
Шелдон Ремпал
50:45
Никита Кирьянов
(Мартин Гернат, Байрон Фрэз)
52:54
Владислав Ефремов
53:06
Александр Радулов
(Рушан Рафиков, Георгий Иванов)
58:42
Джек Родуолд
Овертайм
60:00
Илья Николаев
64:59
Максим Шалунов
(Александр Радулов)
Статистика
Локомотив
Салават Юлаев
Штрафное время
6
8
Голы в большинстве
2
0
Судейская бригада
Главный судья
Дмитрий Беляев
(Россия, Москва)
Главный судья
Вячеслав Шувалов
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит