Капитану «Салавата Юлаева» разорвали ухо шайбой

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Главный тренер уфимского «Салавата Юлаева» Виктор Козлов заявил, что капитан команды Григорий Панин получил небольшое сотрясение мозга и разрыв уха в результате попадания шайбы в голову в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против ярославского «Локомотива».
«Локомотив» дома в понедельник обыграл «Салават Юлаев» в овертайме со счетом 4:3. Во втором периоде в Панина попала шайба, он самостоятельно покинул лед, на его голове была кровь. СМИ сообщали, что 39-летнего хоккеиста госпитализировали.
«У Григория небольшое сотрясение. Разорвано ухо. Ему зашили, он рвется в бой, но мы должны быть аккуратны с его травмой», — заявил Козлов на пресс-конференции, видеозапись которой опубликована на официальной странице «Локомотива» в соцсети «ВКонтакте».
Панин провел 26 матчей в текущем регулярном чемпионате и набрал 3 очка (2 шайбы + 1 передача). В октябре он побил клубный рекорд «Салавата Юлаева», став самым возрастным игроком в КХЛ в истории уфимского клуба.