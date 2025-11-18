Еще один тренер ушел из «Сибири» после 13 подряд поражений в КХЛ

На прошлой неделе «Сибирь» второй раз за сезон уволила главного тренера. Команду покинул Вячеслав Буцаев, который проработал меньше двух месяцев. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Ярослав Люзенков. С тех пор команда дважды проиграла.