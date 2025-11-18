Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
1-й период
Автомобилист
1
:
Нефтехимик
0
Все коэффициенты
П1
1.39
X
5.43
П2
6.76
Хоккей. КХЛ
1-й период
Трактор
1
:
Металлург Мг
2
Все коэффициенты
П1
5.22
X
5.02
П2
1.52
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо М
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.30
П2
2.81
Хоккей. НХЛ
19.11
Детройт
:
Сиэтл
Все коэффициенты
П1
1.94
X
4.45
П2
3.35
Хоккей. НХЛ
19.11
Тампа-Бэй
:
Нью-Джерси
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.57
П2
3.20
Хоккей. НХЛ
19.11
Торонто
:
Сент-Луис
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.36
П2
2.69
Хоккей. НХЛ
19.11
Виннипег
:
Коламбус
Все коэффициенты
П1
1.85
X
4.74
П2
3.50
Хоккей. НХЛ
19.11
Даллас
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.55
П2
3.20
Хоккей. НХЛ
19.11
Чикаго
:
Калгари
Все коэффициенты
П1
2.45
X
4.30
П2
2.47
Хоккей. КХЛ
не начался
Лада
:
Авангард
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
Ак Барс
:
ЦСКА
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
Северсталь
:
Динамо Мн
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
Торпедо
:
Адмирал
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Анахайм
3
:
Юта
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Коламбус
4
:
Монреаль
3
П1
X
П2

Еще один тренер ушел из «Сибири» после 13 подряд поражений в КХЛ

Новосибирский клуб расстался с тренером по физподготовке Алексеем Войтюком, который работал в «Сибири» с ноября прошлого года.

Источник: РБК Спорт

Тренер по физической подготовке Алексей Войтюк покинул «Сибирь». Об этом сообщается в телеграм-канале новосибирского клуба КХЛ.

44-летний Войтюк работал в «Сибири» с ноября 2024 года.

Новосибирская команда проиграла 13 последних матчей.

На прошлой неделе «Сибирь» второй раз за сезон уволила главного тренера. Команду покинул Вячеслав Буцаев, который проработал меньше двух месяцев. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Ярослав Люзенков. С тех пор команда дважды проиграла.

В нынешнем сезоне «Фонбет» — КХЛ «Сибирь» занимает последнее место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 17 очков в 27 встречах.