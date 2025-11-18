Ричмонд
П1
27.00
X
7.50
П2
1.16
Хоккей. КХЛ
3-й период
Ак Барс
1
:
ЦСКА
4
П1
100.00
X
15.00
П2
1.00
Хоккей. КХЛ
перерыв
Северсталь
3
:
Динамо Мн
2
П1
1.60
X
3.80
П2
8.25
Хоккей. КХЛ
перерыв
Торпедо
1
:
Адмирал
1
П1
2.50
X
2.55
П2
4.05
Хоккей. НХЛ
19.11
Детройт
:
Сиэтл
П1
1.94
X
4.44
П2
3.30
Хоккей. НХЛ
19.11
Тампа-Бэй
:
Нью-Джерси
П1
1.95
X
4.50
П2
3.30
Хоккей. НХЛ
19.11
Торонто
:
Сент-Луис
П1
2.40
X
4.27
П2
2.55
Хоккей. НХЛ
19.11
Виннипег
:
Коламбус
П1
1.90
X
4.73
П2
3.39
Хоккей. НХЛ
19.11
Даллас
:
Айлендерс
П1
1.97
X
4.54
П2
3.24
Хоккей. НХЛ
19.11
Чикаго
:
Калгари
П1
2.60
X
4.31
П2
2.36
Хоккей. НХЛ
19.11
Вегас
:
Рейнджерс
П1
2.17
X
4.39
П2
2.89
Хоккей. НХЛ
19.11
Сан-Хосе
:
Юта
П1
2.74
X
4.50
П2
2.17
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
0
:
Авангард
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
6
:
Нефтехимик
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
3
:
Металлург Мг
4
П1
X
П2

«Металлург» победил в первом за 11 лет матче Кузнецова в Челябинске

Магнитогорский «Металлург» обыграл челябинский «Трактор» со счетом 4:3 в гостевом матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Роман Канцеров (4-я минута), Руслан Исхаков (12), Александр Сиряцкий (39) и Валерий Орехов (48). У проигравших отличились Михаил Григоренко (9), Григорий Дронов (51) и Джош Ливо (56).

Обладатель Кубка Стэнли 2018 года, форвард «Металлурга» Евгений Кузнецов, который является воспитанником «Трактора», провел первый матч в Челябинске с марта 2014 года. Результативными действиями он не отметился, во втором периоде Григоренко в борьбе за шайбу случайно разбил ему лицо и получил двойной малый штраф за игру высоко поднятой клюшкой.

«Трактор», финалист Кубка Гагарина прошлого сезона, накануне лишился тренера. Канадец Бенуа Гру решил уйти из челябинского клуба, сославшись на усталость.

«Металлург» набрал 44 очка в 28 матчах и продолжает лидировать в турнирной таблице Восточной конференции. «Трактор», проигравший третий раз подряд, с 31 очком в 29 встречах расположился на шестой строчке.

В следующем матче «Металлург» 20 ноября в гостях сыграет с екатеринбургским «Автомобилистом», «Трактор» в тот же день примет хабаровский «Амур».

Трактор
3:4
1:2, 0:1, 2:1
Металлург Мг
Хоккей, КХЛ, Неделя 12
18.11.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
ЛА "Трактор" им. В. Белоусова
Главные тренеры
Рафаэль-Пьер Рише
Андрей Разин
Вратари
Крис Дригер
(00:00-55:31)
Илья Набоков
Крис Дригер
(55:42-58:11)
1-й период
03:18
Роман Канцеров
(Робин Пресс, Алексей Маклюков)
08:18
Михаил Григоренко
(Джош Ливо, Виталий Кравцов)
11:23
Руслан Исхаков
(Александр Петунин, Робин Пресс)
19:25
Александр Сиряцкий
2-й период
32:25
Михаил Григоренко
38:19
Александр Сиряцкий
(Егор Коробкин, Владимир Ткачев)
3-й период
42:12
Сергей Толчинский
47:14
Валерий Орехов
(Роман Канцеров, Михаил Федоров)
50:22
Александр Сиряцкий
50:31
Григорий Дронов
(Виталий Кравцов, Джош Ливо)
55:42
Джош Ливо
(Василий Глотов, Михаил Григоренко)
Статистика
Трактор
Металлург Мг
Штрафное время
2
6
Голы в большинстве
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Виктор Гашилов
(Россия, Пермь)
Главный судья
Сергей Беляев
(Россия, Воскресенск)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит