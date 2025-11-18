«Металлург» победил в первом за 11 лет матче Кузнецова в Челябинске

Обладатель Кубка Стэнли 2018 года, форвард «Металлурга» Евгений Кузнецов, который является воспитанником «Трактора», провел первый матч в Челябинске с марта 2014 года. Результативными действиями он не отметился, во втором периоде Григоренко в борьбе за шайбу случайно разбил ему лицо и получил двойной малый штраф за игру высоко поднятой клюшкой.