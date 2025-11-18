«Металлург» победил в первом за 11 лет матче Кузнецова в Челябинске

В составе победителей шайбы забросили Роман Канцеров (4-я минута), Руслан Исхаков (12), Александр Сиряцкий (39) и Валерий Орехов (48). У проигравших отличились Михаил Григоренко (9), Григорий Дронов (51) и Джош Ливо (56).
Обладатель Кубка Стэнли 2018 года, форвард «Металлурга» Евгений Кузнецов, который является воспитанником «Трактора», провел первый матч в Челябинске с марта 2014 года. Результативными действиями он не отметился, во втором периоде Григоренко в борьбе за шайбу случайно разбил ему лицо и получил двойной малый штраф за игру высоко поднятой клюшкой.
«Трактор», финалист Кубка Гагарина прошлого сезона, накануне лишился тренера. Канадец Бенуа Гру решил уйти из челябинского клуба, сославшись на усталость.
«Металлург» набрал 44 очка в 28 матчах и продолжает лидировать в турнирной таблице Восточной конференции. «Трактор», проигравший третий раз подряд, с 31 очком в 29 встречах расположился на шестой строчке.
В следующем матче «Металлург» 20 ноября в гостях сыграет с екатеринбургским «Автомобилистом», «Трактор» в тот же день примет хабаровский «Амур».
Рафаэль-Пьер Рише
Андрей Разин
Крис Дригер
(00:00-55:31)
Илья Набоков
Крис Дригер
(55:42-58:11)
03:18
Роман Канцеров
(Робин Пресс, Алексей Маклюков)
08:18
Михаил Григоренко
(Джош Ливо, Виталий Кравцов)
11:23
Руслан Исхаков
(Александр Петунин, Робин Пресс)
19:25
Александр Сиряцкий
32:25
Михаил Григоренко
38:19
Александр Сиряцкий
(Егор Коробкин, Владимир Ткачев)
42:12
Сергей Толчинский
47:14
Валерий Орехов
(Роман Канцеров, Михаил Федоров)
50:22
Александр Сиряцкий
50:31
Григорий Дронов
(Виталий Кравцов, Джош Ливо)
55:42
Джош Ливо
(Василий Глотов, Михаил Григоренко)
Главный судья
Виктор Гашилов
(Россия, Пермь)
Главный судья
Сергей Беляев
(Россия, Воскресенск)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит