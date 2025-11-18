«Автомобилист» обыграл «Нефтехимик», одержав вторую победу подряд

«Автомобилист», для которого эта победа стала второй подряд, набрал 35 очков в 29 матчах и занимает 4-е место в таблице Восточной конференции. «Нефтехимик», проигравший вторую встречу кряду, с 31 очком в 29 играх идет на 5-й строчке.