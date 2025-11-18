Ричмонд
«Автомобилист» обыграл «Нефтехимик», одержав вторую победу подряд

«Автомобилист» на своей площадке обыграл «Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Игра завершилась со счетом 6:3. В составе екатеринбургской команды дубль оформил нападающий Максим Денежкин, по разу отличились защитник Ярослав Бусыгин, а также форварды Артем Каштанов, Брукс Мэйсек и Рид Буше. За клуб из Нижнекамска забили нападающие Герман Точилкин, Евгений Митякин и защитник Максим Федотов.

«Автомобилист», для которого эта победа стала второй подряд, набрал 35 очков в 29 матчах и занимает 4-е место в таблице Восточной конференции. «Нефтехимик», проигравший вторую встречу кряду, с 31 очком в 29 играх идет на 5-й строчке.

Автомобилист
6:3
1:1, 4:1, 1:1
Нефтехимик
Хоккей, КХЛ, Неделя 12
18.11.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
УГМК Арена, 10062 зрителя
Главные тренеры
Николай Заварухин
Игорь Гришин
Вратари
Владимир Галкин
Филипп Долганов
(00:00-29:21)
Ярослав Озолин
(c 29:21)
1-й период
01:47
Кертис Волк
09:00
Ярослав Бусыгин
(Роман Горбунов, Егор Черников)
17:36
Кирилл Воробьев
19:35
Герман Точилкин
(Артем Сериков, Максим Федотов)
2-й период
22:28
Динар Хафизуллин
23:08
Кертис Волк
26:53
Максим Денежкин
(Ярослав Бусыгин, Степан Хрипунов)
27:32
Артем Каштанов
(Данил Романцев, Никита Шашков)
29:21
Максим Денежкин
(Степан Хрипунов, Джесси Блэкер)
31:18
Брукс Мэйсек
(Дмитрий Юдин, Стефан Да Коста)
34:11
Евгений Митякин
(Андрей Белозеров, Владислав Барулин)
3-й период
41:07
Никита Ишимников
55:39
Роман Горбунов
55:39
Максим Сушко
56:18
Рид Буше
(Стефан Да Коста)
56:47
Брукс Мэйсек
58:51
Максим Федотов
(Герман Точилкин, Булат Шафигуллин)
Статистика
Автомобилист
Нефтехимик
Штрафное время
12
4
Игра в большинстве
1
5
Голы в большинстве
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Павел Овчинников
(Россия, Москва)
Главный судья
Евгений Кочетов
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит