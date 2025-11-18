«Где скорая?» Роману Ротенбергу грозит дисквалификация за мат во время матча детских команд

Инцидент произошел 15 ноября во время матча первенства Москвы среди хоккеистов 2014 года рождения. В одном из моментов игрок команды Ротенберга Артем Султангареев влетел головой в борт после попытки забросить шайбу. Когда ему оказывали помощь на скамейке, Роман Борисович закричал: «Где скорая?», используя также матерные выражения. В итоге мальчика все же увезли в больницу в Новомосковске, в тот же день он был отпущен домой, показаний для госпитализации не выявили.