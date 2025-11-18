Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
19.11
Детройт
:
Сиэтл
Все коэффициенты
П1
1.94
X
4.44
П2
3.30
Хоккей. НХЛ
19.11
Тампа-Бэй
:
Нью-Джерси
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.47
П2
3.30
Хоккей. НХЛ
19.11
Торонто
:
Сент-Луис
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.27
П2
2.55
Хоккей. НХЛ
19.11
Виннипег
:
Коламбус
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.77
П2
3.37
Хоккей. НХЛ
19.11
Даллас
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
1.93
X
4.55
П2
3.30
Хоккей. НХЛ
19.11
Чикаго
:
Калгари
Все коэффициенты
П1
2.60
X
4.31
П2
2.36
Хоккей. НХЛ
19.11
Вегас
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.32
П2
2.82
Хоккей. НХЛ
19.11
Сан-Хосе
:
Юта
Все коэффициенты
П1
2.72
X
4.50
П2
2.20
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо М
2
:
Спартак
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
4
:
Динамо Мн
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Торпедо
1
:
Адмирал
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
1
:
ЦСКА
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
0
:
Авангард
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
6
:
Нефтехимик
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
3
:
Металлург Мг
4
П1
X
П2

«Авангард» выиграл третий матч подряд, всухую победив «Ладу» в Тольятти

«Авангард» выиграл у «Лады» в гостевом матче регулярного сезона КХЛ.

Источник: Ярослав Неелов, photo.khl.ru

Встреча прошла в Тольятти и завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей.

В составе победителей по шайбе забросили Эндрю Потуральски, Михаил Котляревский и Дмитрий Рашевский.

Нападающий «Авангарда» Константин Окулов отметился результативным пасом и с 29 (11+18) баллами входит в топ-5 бомбардиров КХЛ.

Для «Авангарда» сегодняшняя победа стала третьей подряд, клуб занимает 2-е место в Восточной конференции.

Лада
0:3
0:1, 0:1, 0:1
Авангард
Хоккей, КХЛ, Неделя 12
18.11.2025, 18:00 (МСК UTC+3)
Лада Арена, 4731 зритель
Главные тренеры
Павел Десятков
Ги Буше
Вратари
Александр Трушков
Андрей Мишуров
1-й период
01:12
Эндрю Потуральски
(Константин Окулов, Джованни Фьоре)
11:26
Александр Трушков
2-й период
34:51
Михаил Котляревский
(Майкл Маклауд, Джозеф Чеккони)
3-й период
45:27
Дмитрий Рашевский
(Игорь Мартынов, Дамир Шарипзянов)
53:45
Андрей Алтыбармакян
Статистика
Лада
Авангард
Штрафное время
4
0
Игра в большинстве
0
2
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Ромасько
(Россия, Тверь)
Главный судья
Сергей Морозов
(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит