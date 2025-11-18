ЦСКА забил четыре шайбы после 15 бросков и победил «Ак Барс»

В составе победителей шайбы забросили Максим Соркин (20-я минута), Дмитрий Бучельников (33), Павел Карнаухов (37) и Кирилл Долженков (46). У проигравших отличился Илья Сафонов (19).
ЦСКА, который нанес только 15 бросков по воротам соперника, прервал свою серию из двух поражений. «Ак Барс» проиграл в пятый раз в семи последних встречах.
ЦСКА набрал 29 очков в 28 матчах и занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Ак Барс» с 36 очками расположился на третьей строчке на Востоке.
В следующем матче 20 ноября ЦСКА в гостях сыграет с минским «Динамо», «Ак Барс» днем позже на выезде встретится с нижнекамским «Нефтехимиком».
Анвар Гатиятулин
Игорь Никитин
Тимур Билялов
(00:00-56:46)
Дмитрий Гамзин
Тимур Билялов
(58:39-58:56)
03:46
Владислав Провольнев
03:49
Кирилл Семенов
11:25
Артем Галимов
17:10
Джереми Рой
17:14
Ретт Гарднер
18:53
Илья Сафонов
(Владимир Алистров, Никита Лямкин)
19:38
Максим Соркин
(Виталий Абрамов)
30:09
Михаил Фисенко
32:01
Дмитрий Бучельников
(Никита Нестеров)
32:56
Никита Охотюк
36:31
Павел Карнаухов
(Николай Коваленко, Даниэль Спронг)
41:10
Григорий Денисенко
45:01
Степан Терехов
45:15
Кирилл Долженков
(Николай Коваленко, Никита Нестеров)
Главный судья
Алексей Белов
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Денис Наумов
(Россия, Тольятти)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит