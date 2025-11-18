«Динамо» проиграло «Спартаку» в первом матче после увольнения Кудашова

Накануне «Динамо» объявило о расторжении контракта с главным тренером Алексеем Кудашовым по инициативе клуба. Он работал в «Динамо» с 2021 года, провел 321 матч во главе команды, завоевал Кубок мэра Москвы (2021 год, товарищеский турнир), Кубок континента (2024) и бронзовые медали чемпионата КХЛ (2025). В конце сентября Кудашов стал самым побеждающим тренером «Динамо» в КХЛ, побив рекорд Олега Знарка (176). Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Вячеслав Козлов.