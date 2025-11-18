Ричмонд
«Динамо» проиграло «Спартаку» в первом матче после увольнения Кудашова

Московское «Динамо» проиграло столичному «Спартаку» со счетом 2:4 в домашнем матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ.

Источник: ТАСС

В составе гостей шайбы забросили Александр Беляев (19-я минута), Джоуи Кин (23) и Иван Морозов (42). У хозяев отличились Антон Слепышев (46) и Максим Мамин (50).

«Динамо» потерпело четвертое поражение в пяти последних встречах.

Накануне «Динамо» объявило о расторжении контракта с главным тренером Алексеем Кудашовым по инициативе клуба. Он работал в «Динамо» с 2021 года, провел 321 матч во главе команды, завоевал Кубок мэра Москвы (2021 год, товарищеский турнир), Кубок континента (2024) и бронзовые медали чемпионата КХЛ (2025). В конце сентября Кудашов стал самым побеждающим тренером «Динамо» в КХЛ, побив рекорд Олега Знарка (176). Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Вячеслав Козлов.

Капитан «Динамо» Игорь Ожиганов стал девятым защитником в истории КХЛ, кто провел 800 матчей.

«Динамо» набрало 33 очка в 27 матчах и занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции. «Спартак» с 31 очком расположился на шестой строчке.

В следующем матче 20 ноября «Динамо» примет новосибирскую «Сибирь», «Спартак» в тот же день в гостях сыграет с «Торпедо».

Другие результаты игрового дня в КХЛ:

  • «Трактор» (Челябинск) — «Металлург» (Магнитогорск) — 3:4;
  • «Автомобилист» (Екатеринбург) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 6:3;
  • «Лада» (Тольятти) — «Авангард» (Омск) — 0:3;
  • «Ак Барс» (Казань) — ЦСКА (Москва) — 1:4;
  • «Северсталь» (Череповец) — «Динамо» (Минск) — 4:2;
  • «Торпедо» (Нижний Новгород) — «Адмирал» (Владивосток) — 1:2 Б.

Динамо М
2:4
0:1, 0:1, 2:2
Спартак
Хоккей, КХЛ, Неделя 12
18.11.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
ВТБ Арена, 9293 зрителя
Главные тренеры
Алексей Кудашов
Алексей Жамнов
Вратари
Владислав Подъяпольский
(00:00-57:53)
Артем Загидулин
Владислав Подъяпольский
(58:57-59:25)
1-й период
09:18
Максим Джиошвили
12:41
Седрик Пакетт
16:06
Александр Беляев
18:12
Александр Беляев
(Джоуи Кин)
2-й период
22:26
Джоуи Кин
(Данил Пивчулин, Александр Беляев)
28:54
Фредрик Классон
39:25
Кирилл Адамчук
3-й период
41:57
Иван Морозов
(Никита Коростелев, Павел Порядин)
45:39
Антон Слепышев
(Максим Комтуа, Артем Швец-Роговой)
49:26
Максим Мамин
(Максим Комтуа, Игорь Ожиганов)
58:57
Даниэль Усманов
(Данил Пивчулин, Джоуи Кин)
Статистика
Динамо М
Спартак
Штрафное время
8
2
Игра в большинстве
1
4
Судейская бригада
Главный судья
Виктор Бирин
(Россия, Москва)
Главный судья
Никита Шалагин
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит