«Динамо» проиграло «Спартаку» в первом матче после увольнения Кудашова

В составе гостей шайбы забросили Александр Беляев (19-я минута), Джоуи Кин (23) и Иван Морозов (42). У хозяев отличились Антон Слепышев (46) и Максим Мамин (50).
«Динамо» потерпело четвертое поражение в пяти последних встречах.
Накануне «Динамо» объявило о расторжении контракта с главным тренером Алексеем Кудашовым по инициативе клуба. Он работал в «Динамо» с 2021 года, провел 321 матч во главе команды, завоевал Кубок мэра Москвы (2021 год, товарищеский турнир), Кубок континента (2024) и бронзовые медали чемпионата КХЛ (2025). В конце сентября Кудашов стал самым побеждающим тренером «Динамо» в КХЛ, побив рекорд Олега Знарка (176). Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Вячеслав Козлов.
Капитан «Динамо» Игорь Ожиганов стал девятым защитником в истории КХЛ, кто провел 800 матчей.
«Динамо» набрало 33 очка в 27 матчах и занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции. «Спартак» с 31 очком расположился на шестой строчке.
В следующем матче 20 ноября «Динамо» примет новосибирскую «Сибирь», «Спартак» в тот же день в гостях сыграет с «Торпедо».
Другие результаты игрового дня в КХЛ:
- «Трактор» (Челябинск) — «Металлург» (Магнитогорск) — 3:4;
- «Автомобилист» (Екатеринбург) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 6:3;
- «Лада» (Тольятти) — «Авангард» (Омск) — 0:3;
- «Ак Барс» (Казань) — ЦСКА (Москва) — 1:4;
- «Северсталь» (Череповец) — «Динамо» (Минск) — 4:2;
- «Торпедо» (Нижний Новгород) — «Адмирал» (Владивосток) — 1:2 Б.
Алексей Кудашов
Алексей Жамнов
Владислав Подъяпольский
(00:00-57:53)
Артем Загидулин
Владислав Подъяпольский
(58:57-59:25)
09:18
Максим Джиошвили
12:41
Седрик Пакетт
16:06
Александр Беляев
18:12
Александр Беляев
(Джоуи Кин)
22:26
Джоуи Кин
(Данил Пивчулин, Александр Беляев)
28:54
Фредрик Классон
39:25
Кирилл Адамчук
41:57
Иван Морозов
(Никита Коростелев, Павел Порядин)
45:39
Антон Слепышев
(Максим Комтуа, Артем Швец-Роговой)
49:26
Максим Мамин
(Максим Комтуа, Игорь Ожиганов)
58:57
Даниэль Усманов
(Данил Пивчулин, Джоуи Кин)
Главный судья
Виктор Бирин
(Россия, Москва)
Главный судья
Никита Шалагин
(Россия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит