Повысить отставку: в КХЛ уволили трех главных тренеров за неделю

— По моим данным, никто толком и не объяснил, почему Кудашов обязан покинуть команду, — отмечает хоккейный обозреватель «Спорт-Экспресса» Алексей Шевченко. — Доходят какие-то бредовые аргументы. Что-то вроде «нет яркой игры» или «плохое меньшинство». Доходили слухи о каком-то громком разговоре с генеральным директором Сергеем Сушко, во время которого не удалось найти общего языка. Но опять же — так во всех клубах. А сейчас, когда удивление прошло, я прекрасно понимаю: рано или поздно такой громкий скандал должен был случиться. Потому что в «Динамо» тренер никогда не чувствовал себя спокойно. Такого огромного количества начальников и людей, которые вообще ни за что не отвечают, я не видел нигде.