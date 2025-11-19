Повысить отставку: в КХЛ уволили трех главных тренеров за неделю

Череда громких отставок произошла в КХЛ. В понедельник, 17 ноября, без работы остались сразу три тренера топ-клубов. Двое главных — Алексей Кудашов, уволенный из московского «Динамо», и Бенуа Гру, судя по официальной версии, сам покинувший пост в «Тракторе». В «Локомотиве» же отказались от услуг Дмитрия Рябыкина, давнего помощника Боба Хартли, который отвечал за большинство. Несколькими днями ранее завершились мучения Вячеслава Буцаева в «Сибири». Таким образом, меньше чем за неделю сразу в трех клубах сменились главные тренеры.
Рубить с плеча
Искать общий вектор между этими отставками сложно: каждый успел накопить аргументы против себя. Выбивается только история Гру, добровольно покинувшего Танкоград. С другой стороны, никто не уйдет из топ-клуба в разгар сезона, если к этому не располагает обстановка. Некоторые игроки устали от жестких порядков канадца еще в прошлом году. В плей-офф он вовремя раскрепостил команду, и зарядившийся мыслью о кубке «Трактор» дошел до финала. В новом сезоне на Гру навалились разные проблемы: отъезд главной звезды за океан, ошибка с выбором основного вратаря, разногласия с игроками и общий спад. И канадец не выдержал.
— Я принял решение сложить с себя полномочия главного тренера «Трактора», — приводит пресс-служба клуба слова Гру. — В последнее время я больше не вижу себя человеком, который должен возглавлять команду. Я чувствую себя чрезвычайно уставшим — и морально, и физически. Со временем это стало для меня проблемой.
В остальных историях сработала нетерпеливость руководства. По прошлым сезонам казалось, что клубы отходят от импульсивных решений: ранних увольнений становилось меньше. Нынешний сезон перечеркнул тенденцию. К середине ноября пять команд уже сменили главных тренеров, а «Сибирь» сделала это дважды. Пока пост передали Ярославу Люзенкову, но он накопил уже два поражения подряд, и нельзя исключать третью рокировку за регулярку. Держим в уме «Амур»: Александр Гальченюк официально на больничном, а командой продолжает руководить Александр Андриевский.
Когда КХЛ перешла на длинную регулярку из 68 матчей, тренеры сетовали на отсутствие опыта подготовки к такому марафону. Руководство шло навстречу и давало время на исправления ошибок. Ранее, когда мир захватил коронавирус, число отставок снизилось из-за хаотичности составов: часть игроков сидела в ковид-протоколе, их срочно заменяли молодежью и парнями из фарм-клубов. В такой чехарде было не до смен тренеров. Теперь, когда команды освоились в расширенном календаре, руководители вернулись к прежнему суровому режиму и готовы рубить с плеча.
Высокий градус
Частые увольнения поднимают вопрос менеджерской ответственности. Приход Буцаева в «Сибирь» выглядел ошибкой с самого момента появления его фамилии в списке кандидатов. «Сочи» тоже не блистал дальновидностью, вернув 75-летнего Владимира Крикунова. Опытнейший тренер просто не готов к нынешним реалиям. История выглядит еще более странной, если вспомнить, что летом клуб уволил только что назначенного Вячеслава Козлова. А сейчас он сменил Кудашова в «Динамо».
— По моим данным, никто толком и не объяснил, почему Кудашов обязан покинуть команду, — отмечает хоккейный обозреватель «Спорт-Экспресса» Алексей Шевченко. — Доходят какие-то бредовые аргументы. Что-то вроде «нет яркой игры» или «плохое меньшинство». Доходили слухи о каком-то громком разговоре с генеральным директором Сергеем Сушко, во время которого не удалось найти общего языка. Но опять же — так во всех клубах. А сейчас, когда удивление прошло, я прекрасно понимаю: рано или поздно такой громкий скандал должен был случиться. Потому что в «Динамо» тренер никогда не чувствовал себя спокойно. Такого огромного количества начальников и людей, которые вообще ни за что не отвечают, я не видел нигде.
Умение ждать и верить в людей, которых сами и назначили, остается редким качеством руководителей. В «Сибири» буквально выжили Вадима Епанчинцева, которого сами же и приглашали год назад. В «Амуре» неоправданно поверили в Гальченюка, но спустя два месяца он исчез с лавки, и его место занял помощник. Главное в этих историях — неудачный тайминг: за исключением «Сибири», где не стоило назначать Буцаева, и «Сочи», где не стоило приглашать Крикунова. Менеджеры демонстрируют низкую квалификацию и привычку перекладывать вину на других. Кроме Сергея Гомоляко в «Ладе», никто не лишился своих должностей.
Эпидемия отставок накрыла КХЛ внезапно. После аномального лета регулярка продолжает держать высокий градус событий. Далеко не во всех командах смены тренеров выглядели логичными. Гораздо понятнее смотрелись бы перестановки в «Ак Барсе» на старте сезона или в СКА, который Игорь Ларионов превратил в переплаченную версию «Торпедо». Но рвануло в «Динамо» и «Тракторе» — клубах, которые в прошлом плей-офф играли в полуфинале. Теперь им предстоит искать новых тренеров. Лишь бы только менеджеры не продолжили перебирать старую колоду специалистов — иначе хождение по кругу продолжится.
Михаил Скрыль