Куда пропали Быков, Знарок, Назаров, Скабелка и Скудра? Когда-то топовые тренеры больше не нужны в КХЛ

Этого белорусского специалиста с теплотой вспоминают в Новосибирске. Недавно исполнилось 10 лет с тех пор, как Андрей Скабелка привел местный клуб к первым в истории медалям. Команда с Шумаковым, Шалуновым, Кугрышевым, Ожигановым, Салаком и Санниковым гремела на всю КХЛ. В дальнейшем у Скабелки было два опыта работы с топ-клубами, но ни в «Авангарде», ни в «Локомотиве» у него дела не задались. Считается, что причиной этих неудач были взаимоотношения белорусского тренера со звездами. При этом вернувшись к работе со середнячками, Скабелка неплохо проявлял себя во главе «Барыса». Однако вот уже два года он без работы сидит в родном Минске.