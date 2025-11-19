Куда пропали Быков, Знарок, Назаров, Скабелка и Скудра? Когда-то топовые тренеры больше не нужны в КХЛ

В современной КХЛ появилось много новых имен. Из ВХЛ поднялись Игорь Гришин и Алексей Исаков. Самостоятельную работу начал Андрей Козырев, который неповторимым стилем «Северстали» совершает настоящую революцию. Из Канады едут топовые иностранцы вроде Ги Буше и Жерара Галлана. Но где те специалисты, что еще 10 лет назад выигрывали кубки, творили сенсации и просто были в тренде?
Вячеслав Быков
Когда-то самый успешный тренер российского хоккея и герой нации давно находится на пенсии. Несмотря на то, что Вячеславу Быкову всего 65, что для тренера абсолютно нормальный возраст, недавно он отметил 10-летний юбилей собственной безработицы. Выиграв два чемпионата мира со сборной России и по Кубку Гагарина с «Салаватом Юлаевым» и СКА, Вячеслав Аркадьевич вернулся в Швейцарию, где теперь воспитывает внуков и периодически дает комментарии российским СМИ.
С тех пор, как он вместе с Игорем Захаркиным на победной волне ушли из питерского клуба, его то и дело сватали в разные команды КХЛ. Назывались и ЦСКА, и «Трактор», и другие статусные организации. Правда, слухи ходили лишь в первые годы пенсии Быкова, а со временем как болельщики с журналистами, так и руководители, смирились с тем, что хоккейная жизнь легенде больше не интересна. Последний раз его фамилия всплывала в СМИ этой осенью, применительно к СКА. Якобы Игорь Захаркин, ставший советником гендиректора «армейцев», хотел подтянуть старого товарища для спасения питерского клуба. Но эта теория не нашла подтверждения.
Олег Знарок
Трехкратный обладатель Кубка Гагарина занимает должность европейского консультанта по развитию игроков и скаутингу в клубе НХЛ «Филадельфия Флайерз». Эту специфическую для себя работу Олег Знарок выполняет второй сезон. Он и до этого много времени проводил в Северной Америке, где в Нью-Йорке живет его дочь и зять Артемий Панарин. А получив работу в НХЛ, Знарок стал приглядывать за Матвеем Мичковым. Правда, второй год главного таланта «Флайерз» идет так, что не может устраивать никого из организации.
Что до постоянной тренерской работы, то Знарок не работает с 2022 года, когда довольно быстро был уволен из «Ак Барса». Его методы и манера общения не сработали в коллективе с обилием звезд. С тех пор Олег Валерьевич приезжал в Россию для участия в благотворительном Матче года, но с другом качестве не тренировал. Зато порекомендовал СКА и Игорю Ларионову своего бывшего помощника Юрия Бабенко.
Андрей Назаров
Этот специалист никогда не выигрывал Кубок Гагарина, да и дальше второго раунда со своими командами в плей-офф не забирался. Тем не менее, Андрей Назаров долгое время был трендовым тренером в КХЛ. Одни ценили в нем умение развивать молодых игроков, вспоминая, что именно в его «Витязе» начинал Артемий Панарин. Другие отмечали эпатаж Назарова. Третьи — бойцовский характер его команд. Иногда — чересчур бойцовский. Однако тафгаи в КХЛ почти перевелись, а методы Андрея Викторовича перестали работать. У него был трехлетний перерыв в работе между «Нефтехимиком» и «Сочи».
Заполнял он его комментариями в прессе, как правило — хвалебными в адрес Романа Ротенберга и других могущественных функционеров. В благодарность Назаров получил шанс в аутсайдере с берега Черного моря, но продержался у руля «леопардов» недолго. С момента его увольнения из «Сочи» прошло также три года, и несмотря на то, что бывшему тафгаю всея Руси всего 51 год, кажется, что его время прошло. Только грубой мотивацией результата в КХЛ уже не добьешься.
Андрей Скабелка
Этого белорусского специалиста с теплотой вспоминают в Новосибирске. Недавно исполнилось 10 лет с тех пор, как Андрей Скабелка привел местный клуб к первым в истории медалям. Команда с Шумаковым, Шалуновым, Кугрышевым, Ожигановым, Салаком и Санниковым гремела на всю КХЛ. В дальнейшем у Скабелки было два опыта работы с топ-клубами, но ни в «Авангарде», ни в «Локомотиве» у него дела не задались. Считается, что причиной этих неудач были взаимоотношения белорусского тренера со звездами. При этом вернувшись к работе со середнячками, Скабелка неплохо проявлял себя во главе «Барыса». Однако вот уже два года он без работы сидит в родном Минске.
По ходу прошлого сезона возникали слухи о возможном варианте с «Амуром», а после ухода Игоря Ларионова из «Торпедо» фамилия Скабелки мелькала среди потенциальных преемников «Торпедо». Однако реальные очертания эти слухи не обрели. В Хабаровске теперь трудится его друг и соотечественник Александр Андриевский, а в «Торпедо» — Алексей Исаков. Занято место и в минском «Динамо», где носят на руках Дмитрия Квартальнова.
Петерис Скудра
Историю «Торпедо» в КХЛ можно разделить на эпохи. Недавно завершилась эпоха Ларионова, до этого был отрезок во главе с Немировски, но первым длинным периодом было правление Скудры. Латвийский специалист пылал эмоциями, дрался с тренерами соперников, иногда мог замахнуться на собственного игрока, а еще — давал результат. «Торпедо» не один год считалось грозой авторитетов. Жесткая и самоотверженная команда была кем-то большим, чем крепким середняком. Однако после ухода из Нижнего Новгорода дела у латыша пошли наперекосяк.
Ни с «Трактором», ни с рижским «Динамо» зажечь ему не удалось. Последние пару лет Петерис трудился в Словакии, но и там проявил себя не с самой лучшей стороны. На старте этого сезона Скудра был уволен уже после шести матчей во главе «Прешова» — команды, которая только вернулась в элиту и сразу осела на дне.
Автор: Дмитрий Ерыкалов