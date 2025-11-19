Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
:
Шанхай Дрэгонс
Все коэффициенты
П1
1.52
X
5.23
П2
5.50
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
:
Салават Юлаев
Все коэффициенты
П1
3.15
X
4.28
П2
2.05
Хоккей. НХЛ
20.11
Вашингтон
:
Эдмонтон
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.39
П2
2.55
Хоккей. НХЛ
20.11
Баффало
:
Калгари
Все коэффициенты
П1
2.05
X
4.51
П2
3.10
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
3
:
Рейнджерс
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Сан-Хосе
3
:
Юта
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Чикаго
5
:
Калгари
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
5
:
Коламбус
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
2
:
Айлендерс
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
4
:
Сиэтл
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
5
:
Нью-Джерси
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Торонто
3
:
Сент-Луис
2
П1
X
П2

Кузнецов: Непривычно было играть против «Трактора». Но обид нет. Я в хорошем месте, меня ценят, любят, уважают

Нападающий «Металлурга» Евгений Кузнецов после выездной победы над «Трактором» (4:3) в регулярном чемпионате КХЛ рассказал, с какими чувствами играл против своего бывшего клуба.

Источник: Максим Константинов/ТАСС

— Непривычно было находиться на площадке с другой стороны, жить в отеле. Я очень люблю Челябинск, люблю болельщиков, люблю команду и с уважением всегда относился и буду относиться. Но это жизнь. У каждого свой путь, каждый строит команду так, как он хочет. И у меня абсолютно никаких не обид нет. Я в хорошем месте нахожусь, меня там ценят, любят, уважают. И Земля круглая, поэтому нельзя ни на кого не обижаться. Мы все взрослые люди. И если такое решение приняли обе стороны, то значит так оно и должно быть. Повторюсь, что очень люблю этот город. Они будут приходить и уходить, а я был, есть и буду здесь, потому что это мой дом и моя семья здесь. Каждый человек мне близок.

— Ждали предложения от «Трактора» в межсезонье?

— Да, ждал, но я не летал в облаках. Я примерно все понимал и готовился, терпел. Хорошо, что было предложение от «Металлурга» — получилось рядом с домом, с родителями. Скоро, в декабре, семья прилетит. Меня очень тепло приняли в Магнитогорске, болельщики хорошо восприняли, хоть я из «Трактора». Все улыбаются, все поддерживают и дорогого стоит, что эта борьба на льду не переносится на то, что вне льда. Все очень добрые люди, все в удовольствие, — приводит слова Кузнецова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 33-летний форвард отметился 7 голевыми передачами в 11 матчах за «Металлург».

Трактор
3:4
1:2, 0:1, 2:1
Металлург Мг
Хоккей, КХЛ, Неделя 12
18.11.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
ЛА "Трактор" им. В. Белоусова, 7500 зрителей
Главные тренеры
Рафаэль-Пьер Рише
Андрей Разин
Вратари
Крис Дригер
(00:00-55:31)
Илья Набоков
Крис Дригер
(55:42-58:11)
1-й период
03:18
Роман Канцеров
(Алексей Маклюков, Робин Пресс)
08:18
Михаил Григоренко
(Виталий Кравцов, Джош Ливо)
09:19
Командный штраф
11:23
Руслан Исхаков
(Робин Пресс, Александр Петунин)
19:25
Александр Сиряцкий
2-й период
32:25
Михаил Григоренко
32:25
Михаил Григоренко
38:19
Александр Сиряцкий
(Владимир Ткачев, Егор Коробкин)
3-й период
42:12
Сергей Толчинский
47:14
Валерий Орехов
(Михаил Федоров, Роман Канцеров)
50:22
Александр Сиряцкий
50:31
Григорий Дронов
(Джош Ливо, Виталий Кравцов)
55:42
Джош Ливо
(Михаил Григоренко, Василий Глотов)
Статистика
Трактор
Металлург Мг
Штрафное время
6
6
Игра в большинстве
3
3
Голы в большинстве
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Виктор Гашилов
(Россия, Пермь)
Главный судья
Сергей Беляев
(Россия, Воскресенск)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит