Кузнецов: Непривычно было играть против «Трактора». Но обид нет. Я в хорошем месте, меня ценят, любят, уважают

— Непривычно было находиться на площадке с другой стороны, жить в отеле. Я очень люблю Челябинск, люблю болельщиков, люблю команду и с уважением всегда относился и буду относиться. Но это жизнь. У каждого свой путь, каждый строит команду так, как он хочет. И у меня абсолютно никаких не обид нет. Я в хорошем месте нахожусь, меня там ценят, любят, уважают. И Земля круглая, поэтому нельзя ни на кого не обижаться. Мы все взрослые люди. И если такое решение приняли обе стороны, то значит так оно и должно быть. Повторюсь, что очень люблю этот город. Они будут приходить и уходить, а я был, есть и буду здесь, потому что это мой дом и моя семья здесь. Каждый человек мне близок.