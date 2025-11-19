Кузнецов: Непривычно было играть против «Трактора». Но обид нет. Я в хорошем месте, меня ценят, любят, уважают

— Непривычно было находиться на площадке с другой стороны, жить в отеле. Я очень люблю Челябинск, люблю болельщиков, люблю команду и с уважением всегда относился и буду относиться. Но это жизнь. У каждого свой путь, каждый строит команду так, как он хочет. И у меня абсолютно никаких не обид нет. Я в хорошем месте нахожусь, меня там ценят, любят, уважают. И Земля круглая, поэтому нельзя ни на кого не обижаться. Мы все взрослые люди. И если такое решение приняли обе стороны, то значит так оно и должно быть. Повторюсь, что очень люблю этот город. Они будут приходить и уходить, а я был, есть и буду здесь, потому что это мой дом и моя семья здесь. Каждый человек мне близок.
— Ждали предложения от «Трактора» в межсезонье?
— Да, ждал, но я не летал в облаках. Я примерно все понимал и готовился, терпел. Хорошо, что было предложение от «Металлурга» — получилось рядом с домом, с родителями. Скоро, в декабре, семья прилетит. Меня очень тепло приняли в Магнитогорске, болельщики хорошо восприняли, хоть я из «Трактора». Все улыбаются, все поддерживают и дорогого стоит, что эта борьба на льду не переносится на то, что вне льда. Все очень добрые люди, все в удовольствие, — приводит слова Кузнецова «РБ Спорт».
В нынешнем сезоне 33-летний форвард отметился 7 голевыми передачами в 11 матчах за «Металлург».
Рафаэль-Пьер Рише
Андрей Разин
Крис Дригер
(00:00-55:31)
Илья Набоков
Крис Дригер
(55:42-58:11)
03:18
Роман Канцеров
(Алексей Маклюков, Робин Пресс)
08:18
Михаил Григоренко
(Виталий Кравцов, Джош Ливо)
09:19
Командный штраф
11:23
Руслан Исхаков
(Робин Пресс, Александр Петунин)
19:25
Александр Сиряцкий
32:25
Михаил Григоренко
32:25
Михаил Григоренко
38:19
Александр Сиряцкий
(Владимир Ткачев, Егор Коробкин)
42:12
Сергей Толчинский
47:14
Валерий Орехов
(Михаил Федоров, Роман Канцеров)
50:22
Александр Сиряцкий
50:31
Григорий Дронов
(Джош Ливо, Виталий Кравцов)
55:42
Джош Ливо
(Михаил Григоренко, Василий Глотов)
Главный судья
Виктор Гашилов
(Россия, Пермь)
Главный судья
Сергей Беляев
(Россия, Воскресенск)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит