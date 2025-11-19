Ричмонд
Чемпион КХЛ вел 3:1, но проиграл «Шанхаю» в овертайме

Ярославский «Локомотив» проиграл «Шанхай Дрэгонс» со счетом 3:4 в овертайме в домашнем матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ.

В составе хозяев шайбы забросили Максим Шалунов (1-я минута), Байрон Фрейз (38) и Егор Сурин (44). У гостей отличились Ник Меркли (43, 56), Гейдж Куинни (58) и Кевин Лабанк (63).

При этом «Шанхай» нанес только 14 бросков по воротам соперника против 49 у ярославцев.

«Локомотив», действующий чемпионат КХЛ, набрал 41 очко в 29 матчах и продолжает занимать первое место в Западной конференции. «Шанхай» с 32 очками в 27 встречах расположился на шестой строчке.

В следующем матче 22 ноября «Локомотив» примет хабаровский «Амур», «Шанхай» днем позже дома сыграет с казанским «Ак Барсом».

Локомотив
3:4
1:0, 1:0, 1:3
ОТ
Шанхай Дрэгонс
Хоккей, КХЛ, Неделя 12
19.11.2025, 19:00 (МСК UTC+3)
Арена-2000, 7844 зрителя
Главные тренеры
Боб Хартли
Жерар Галлан
Вратари
Даниил Исаев
(00:00-62:55)
Патрик Рибар
(00:00-62:55)
1-й период
00:37
Максим Шалунов
(Артур Каюмов, Александр Полунин)
12:00
Егор Сурин
18:37
Спенсер Фу
2-й период
37:16
Байрон Фрэз
(Алексей Береглазов, Илья Николаев)
38:42
Бен Харпур
3-й период
41:45
Байрон Фрэз
42:13
Ник Меркли
43:45
Егор Сурин
(Георгий Иванов, Александр Радулов)
44:24
Ник Меркли
48:22
Георгий Иванов
55:00
Ник Меркли
(Дойл Сомерби)
57:19
Гейдж Куинни
(Кевин Лабанк)
Овертайм
62:55
Кевин Лабанк
(Трой Джозефс, Адам Кленденинг)
Статистика
Локомотив
Шанхай Дрэгонс
Штрафное время
6
6
Игра в большинстве
3
3
Голы в большинстве
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Николай Акузовский
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Максим Сидоренко
(Беларусь, Минск)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит