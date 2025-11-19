«Сочи» одержал победу над «Салаватом Юлаевым»

«Сочи», который замыкает таблицу Западной конференции КХЛ, следующий матч в регулярном чемпионате проведет дома против «Сибири» 22 ноября. «Салават Юлаев», идущий на предпоследнем месте на Востоке, 21 ноября сыграет в гостях с «Барысом».