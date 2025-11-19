«Сочи» одержал победу над «Салаватом Юлаевым»

Встреча, прошедшая на льду арены в Сочи, завершилась со счетом 2:1.
В первом периоде Тимур Хафизов вывел хозяев вперед, на что уфимцы ответили точным броском Девина Броссо. Автором победной шайбы стал Макс Эллис, отличившийся в третьем периоде.
«Сочи» одержал первую за шесть сезонов домашнюю победу над «Салаватом Юлаевым».
«Сочи», который замыкает таблицу Западной конференции КХЛ, следующий матч в регулярном чемпионате проведет дома против «Сибири» 22 ноября. «Салават Юлаев», идущий на предпоследнем месте на Востоке, 21 ноября сыграет в гостях с «Барысом».
Хоккей, КХЛ, Неделя 12
19.11.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
ДС Большой, 4707 зрителей
Главные тренеры
Дмитрий Михайлов
Виктор Козлов
Вратари
Павел Хомченко
И.Г. Коновалов
(00:00-57:59)
И.Г. Коновалов
(58:51-59:16)
1-й период
01:44
Тимур Хафизов
(Кэмерон Ли, Уильям Биттен)
11:31
Девин Броссо
(Шелдон Ремпал, Джек Родуолд)
12:01
Владислав Ефремов
14:07
Командный штраф
17:13
Артем Волков
2-й период
24:53
Уильям Биттен
27:07
Командный штраф
31:06
Алексей Василевский
37:36
Григорий Панин
3-й период
49:05
Алексей Василевский
51:16
Командный штраф
53:56
Макс Эллис
(Николай Поляков, Тимур Хафизов)
59:23
Николай Поляков
Статистика
Сочи
Салават Юлаев
Штрафное время
8
12
Игра в большинстве
6
4
Судейская бригада
Главный судья
Александр Соин
(Россия, Москва)
Главный судья
Александр Дударов
(Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит