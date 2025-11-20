Падение грандов КХЛ: неужели СКА, ЦСКА или «Спартак» не попадут в плей-офф?

По такому началу чемпионата не станет неожиданностью, если один из армейских клубов или «Спартак» останется вне плей-офф. «Ладу» и «Сочи» из гонки вычеркнем досрочно. За остальные места намечается жаркая борьба. И самая сенсационная ее развязка — когда СКА и ЦСКА будут делить восьмое и девятое места. Такой сюжет нельзя исключать. КХЛ постепенно приходит к тому, что позиция в плей-офф не гарантирована даже топ-клубам. Пока это не тенденция, как в НХЛ, где часто финалисты прошлого сезона оставались вне восьмерки, но позитивный курс на рост конкуренции уже есть.