«Амур» нанес «Трактору» четвертое поражение подряд, американец Бродхерст отдал три голевых паса

«Амур» выиграл у «Трактора» в матче регулярного сезона КХЛ.

Источник: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Встреча прошла в Челябинске и завершилась победой дальневосточной команды со счетом 6:4.

В составе победителей хет-триком из результативных передач отметился американец Алекс Бродхерст, а Алекс Гальченюк оформил 2+1.

Для «Трактора» это четвертое поражение подряд, клуб идет 6-м в таблице Востока КХЛ.

Трактор
4:6
2:5, 1:0, 1:1
Амур
Хоккей, КХЛ, Неделя 12
20.11.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
ЛА "Трактор" им. В. Белоусова
Главные тренеры
Рафаэль-Пьер Рише
Александр Гальченюк
Вратари
Крис Дригер
(00:00-17:03)
Максим Дорожко
Савелий Шерстнев
(17:03-58:12)
Савелий Шерстнев
(c 59:35)
1-й период
05:39
Артем Шварев
(Иван Мищенко, Алекс Бродхерст)
07:43
Алекс Гальченюк
(Олег Ли, Никита Евсеев)
09:20
Андрей Прибыльский
(Виталий Кравцов, Михаил Григоренко)
14:23
Кирилл Петьков
(Алекс Гальченюк, Алекс Бродхерст)
16:09
Егор Коршков
(Григорий Дронов, Артемий Низамеев)
17:03
Кирилл Ураков
(Кирилл Петьков, Илья Талалуев)
18:48
Кирилл Петьков
(Кирилл Ураков)
2-й период
22:32
Иван Мищенко
30:18
Андрей Светлаков
(Михаил Григоренко, Джош Ливо)
31:37
Игнат Коротких
3-й период
43:00
Джош Ливо
(Виталий Кравцов, Джордан Гросс)
47:45
Кирилл Петьков
59:35
Алекс Гальченюк
(Алекс Бродхерст)
Статистика
Трактор
Амур
Штрафное время
0
6
Голы в большинстве
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Беляев
(Россия, Воскресенск)
Главный судья
Евгений Кочетов
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит