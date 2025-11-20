Ричмонд
«Металлург» обыграл «Автомобилист» в матче КХЛ

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Магнитогорский «Металлург» на выезде обыграл екатеринбургский «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Источник: Спорт РИА Новости

Встреча прошла в четверг в Екатеринбурге и завершилась со счетом 5:4 (1:1, 1:0, 3:3) в пользу гостей. У победителей шайбы забросили Михаил Федоров (16-я минута), Робин Пресс (40), Дерек Барак (44), Роман Канцеров (53) и Никита Михайлис (60). В составе «Автомобилиста» отличились Кёртис Волк (10), Александр Шаров (43), Алексей Бывальцев (47) и Артем Каштанов (60).

Канцеров набрал свое сотое очко в КХЛ. Форвард «Металлурга» Владимир Ткачев отдал две голевые передачи и довел количество своих ассистов в КХЛ до 300.

«Металлург» (46 очков) продолжает лидировать в таблице Восточной конференции. «Автомобилист» (35) располагается на четвертой позиции.

В следующем матче «Металлург» примет «Адмирал» из Владивостока 22 ноября, «Автомобилист» 27 ноября в гостях сыграет с московском «Спартаком».

В другом матче челябинский «Трактор» проиграл дома хабаровскому «Амуру» со счетом 4:6 (2:5, 1:0, 1:1). Канадского вратаря хозяев Криса Дригера заменили в первом периоде после четвертой пропущенной шайбы.

Автомобилист
4:5
1:1, 0:1, 3:3
Металлург Мг
Хоккей, КХЛ, Неделя 12
20.11.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
УГМК Арена
Главные тренеры
Николай Заварухин
Андрей Разин
Вратари
Евгений Аликин
(00:00-58:59)
Илья Набоков
Евгений Аликин
(59:03-59:08)
Евгений Аликин
(59:25-59:47)
1-й период
05:27
Никита Шашков
08:51
Макар Хабаров
09:22
Кертис Волк
(Семен Кизимов, Рид Буше)
13:49
Рид Буше
15:40
Михаил Федоров
(Владимир Ткачев, Дерек Барак)
2-й период
34:34
Семен Кизимов
39:01
Робин Пресс
(Руслан Исхаков)
3-й период
40:23
Робин Пресс
42:32
Александр Шаров
(Алексей Бывальцев, Роман Горбунов)
43:35
Дерек Барак
(Никита Михайлис)
45:13
Кертис Волк
46:40
Алексей Бывальцев
(Евгений Аликин)
48:29
Александр Шаров
52:00
Роман Канцеров
(Дерек Барак, Владимир Ткачев)
55:48
Роман Канцеров
58:11
Дмитрий Юдин
59:25
Никита Михайлис
(Александр Петунин, Руслан Исхаков)
59:47
Артем Каштанов
(Юрий Паутов)
Статистика
Автомобилист
Металлург Мг
Штрафное время
12
6
Голы в большинстве
1
3
Голы в меньшинстве
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Белов
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Павел Овчинников
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит