«Металлург» обыграл «Автомобилист» в матче КХЛ

Встреча прошла в четверг в Екатеринбурге и завершилась со счетом 5:4 (1:1, 1:0, 3:3) в пользу гостей. У победителей шайбы забросили Михаил Федоров (16-я минута), Робин Пресс (40), Дерек Барак (44), Роман Канцеров (53) и Никита Михайлис (60). В составе «Автомобилиста» отличились Кёртис Волк (10), Александр Шаров (43), Алексей Бывальцев (47) и Артем Каштанов (60).