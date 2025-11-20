«Северсталь» в овертайме обыграла «Адмирал»

За хозяев голы в основное время забили Владимир Грудинин и Давид Думбадзе. У гостей отличились Аркадий Шестаков и Кайл Олсон. В овертайме шайбу забросил Данил Аймурзин.
«Северсталь» набрала 40 очков в 29 матчах и вышла на второе место в турнирной таблице Западной конференции. У команды четвертая победа подряд. «Адмирал» с 25 баллами после 26 игр располагается на девятой позиции на «Востоке».
Следующий матч череповчане проведут 23 ноября против «Лады», а команда из Владивостока днем ранее сыграет с «Металлургом».
Хоккей, КХЛ, Неделя 12
20.11.2025, 19:00 (МСК UTC+3)
Ледовый дворец, 4408 зрителей
Главные тренеры
Андрей Козырев
Леонид Тамбиев
Вратари
Всеволод Скотников
(00:00-62:50)
Дмитрий Шугаев
(00:00-62:50)
1-й период
06:39
Давид Думбадзе
(Данил Веряев, Иван Подшивалов)
10:59
Даниил Гутик
2-й период
24:27
Аркадий Шестаков
(Степан Старков, Георгий Солянников)
31:29
Дмитрий Завгородний
(Александр Шепелев)
32:39
Владимир Грудинин
(Руслан Абросимов, Тимофей Давыдов)
36:49
Вячеслав Основин
3-й период
43:02
Никита Камалов
52:33
Командный штраф
Овертайм
62:50
Данил Аймурзин
(Янни Калдис, Михаил Ильин)
Статистика
Северсталь
Адмирал
Штрафное время
4
4
Игра в большинстве
2
2
Судейская бригада
Главный судья
Александр Сергеев
(Россия, Жуковский)
Главный судья
Дмитрий Беляев
(Россия, Москва)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит