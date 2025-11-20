Ричмонд
Хоккей. НХЛ
21.11
Детройт
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.47
П2
2.79
Хоккей. НХЛ
21.11
Монреаль
:
Вашингтон
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.50
П2
2.85
Хоккей. НХЛ
21.11
Торонто
:
Коламбус
Все коэффициенты
П1
2.50
X
4.37
П2
2.41
Хоккей. НХЛ
21.11
Филадельфия
:
Сент-Луис
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.29
П2
2.71
Хоккей. НХЛ
21.11
Флорида
:
Нью-Джерси
Все коэффициенты
П1
2.05
X
4.44
П2
3.11
Хоккей. НХЛ
21.11
Тампа-Бэй
:
Эдмонтон
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.57
П2
3.20
Хоккей. НХЛ
21.11
Чикаго
:
Сиэтл
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.28
П2
2.56
Хоккей. НХЛ
21.11
Колорадо
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
1.82
X
4.76
П2
3.65
Хоккей. НХЛ
21.11
Юта
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
2.48
X
4.35
П2
2.40
Хоккей. НХЛ
21.11
Анахайм
:
Оттава
Все коэффициенты
П1
2.70
X
4.41
П2
2.22
Хоккей. НХЛ
21.11
Ванкувер
:
Даллас
Все коэффициенты
П1
2.92
X
4.46
П2
2.08
Хоккей. НХЛ
21.11
Сан-Хосе
:
Лос-Анджелес
Все коэффициенты
П1
3.30
X
4.48
П2
1.92
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
5
:
ЦСКА
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Динамо М
3
:
Сибирь
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
4
:
Спартак
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Северсталь
3
:
Адмирал
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
4
:
Металлург Мг
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
4
:
Амур
6
П1
X
П2

«Северсталь» в овертайме обыграла «Адмирал»

«Северсталь» победила «Адмирал» в домашнем матче FONBET чемпионата КХЛ — 3:2 ОТ.

За хозяев голы в основное время забили Владимир Грудинин и Давид Думбадзе. У гостей отличились Аркадий Шестаков и Кайл Олсон. В овертайме шайбу забросил Данил Аймурзин.

«Северсталь» набрала 40 очков в 29 матчах и вышла на второе место в турнирной таблице Западной конференции. У команды четвертая победа подряд. «Адмирал» с 25 баллами после 26 игр располагается на девятой позиции на «Востоке».

Следующий матч череповчане проведут 23 ноября против «Лады», а команда из Владивостока днем ранее сыграет с «Металлургом».

Северсталь
3:2
1:0, 1:2, 0:0
ОТ
Адмирал
Хоккей, КХЛ, Неделя 12
20.11.2025, 19:00 (МСК UTC+3)
Ледовый дворец, 4408 зрителей
Главные тренеры
Андрей Козырев
Леонид Тамбиев
Вратари
Всеволод Скотников
(00:00-62:50)
Дмитрий Шугаев
(00:00-62:50)
1-й период
06:39
Давид Думбадзе
(Данил Веряев, Иван Подшивалов)
10:59
Даниил Гутик
2-й период
24:27
Аркадий Шестаков
(Степан Старков, Георгий Солянников)
31:29
Дмитрий Завгородний
(Александр Шепелев)
32:39
Владимир Грудинин
(Руслан Абросимов, Тимофей Давыдов)
36:49
Вячеслав Основин
3-й период
43:02
Никита Камалов
52:33
Командный штраф
Овертайм
62:50
Данил Аймурзин
(Янни Калдис, Михаил Ильин)
Статистика
Северсталь
Адмирал
Штрафное время
4
4
Игра в большинстве
2
2
Судейская бригада
Главный судья
Александр Сергеев
(Россия, Жуковский)
Главный судья
Дмитрий Беляев
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит